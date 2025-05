Tots els detalls del 45è Aplec de Castellar Vell

Torna una de les cites més esperades en el calendari dels castellarencs. La vila celebra diumenge una de les celebracions més emblemàtiques del municipi: l’Aplec de Castellar Vell, que enguany arriba a la 45a edició.

Una de les propostes centrals de la jornada serà el 42è Concurs d’Arrossaires, que es durà a terme a partir de les 12.30 h i que manté les quatre categories habituals: paelles petites (fins a 15 persones), mitjanes (de 16 a 50), grans (més de 50) i joves (participants de fins a 25 anys). Les inscripcions es poden fer a través del formulari disponible al web fins al divendres a les 14 h. Fins al moment se superen les setze colles que s’han inscrit i que ja sumen més de 350 persones.

Múltiples propostes

Com és habitual, durant el matí hi haurà activitats per a totes les edats: jocs de cucanya a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec (de 10 a 11 h), el concurs de creacions de flors boscanes que proposa l’Escola Nocturna (de 10 a 12 h) i una trobada oberta d’Urban Sketchers organitzada per Dibuixant Castellar (de 10 a 12.30 h). Les activitats també inclouen portes obertes al jaciment i a l’església de Castellar Vell amb l’acompanyament de l’arqueòleg Jordi Roig, una proposta del Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història que tindrà lloc entre les 10 i les 12 h.

D’altra banda, entre les 11 i les 13 hores tindrà lloc un bloc d’actuacions que comptarà amb la participació de Tucantam Drums, l’Agrupació Sardanista, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, els Castellers de Castellar i els Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar. L’entitat aprofitarà l’ocasió per fer la a presentació dels nous gegantons. Durant tota la diada hi haurà servei de bar, a càrrec del Ball de Gitanes.

Accés en vehicle i a peu

Entre les 7 i les 9 del matí, la Policia Local controlarà l’accés en cotxe a l’esplanada de Castellar Vell, que només es permetrà per descarregar estris, i que es tornarà a obrir a partir de les 17 hores i fins a les 18.30 hores. A partir d’aquesta hora l’accés en vehicle quedarà tancat.

Pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda, s’ha habilitat un formulari específic per poder sol·licitar accés en vehicle fora d’aquest horari restringit. Les peticions es poden fer fins a les 14 hores de divendres, 16 de maig al web. Les sol·licituds són obertes a les persones usuàries de cadires de rodes, que depenguin de bastons per poder moure’s bé o que tinguin alguna dificultat per accedir-hi a peu.

Els vianants poden accedir a Castellar Vell seguint l’itinerari de natura editat pel Centre Excursionista de Castellar, senyalitzat amb punts blaus i que passa per Ca n’Oliver, el Castell i Castellar Vell. La paelles ja s'escalfen. Cultura i tradició tornaran a presidir l'indret aquest diumenge.