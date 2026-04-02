Castellar del Vallès

Pluja de diners a un municipi vallesà en el sorteig de la Bonoloto

La persona afortunada va comprar la papereta a l'administració de loteria del carrer Sant Pere d'Ullastre

  Un local de Loteires i Apostes de l'Estat
Publicat el 02 d’abril de 2026 a les 12:19

La Setmana Santa ha arribat amb alegria en forma de pluja de diners a Castellar. Concretament, per a un dels jugadors de la Bonoloto, que van comprar butlleta a l'Administració número 1 de la localitat vallesana. En el sorteig d'aquest dimecres, la combinació guanyadora ha correspost als números següents: 45, 01, 46, 44, 47 i 23, amb el 21 com a complementari i el 7 de reintegrament. La recaptació del sorteig va pujar a 2.432.649,50 euros, ja que la primera categoria (6 encerts) va quedar deserta.

Com que no hi ha paperetes encertants, amb el pot generat que es posarà en joc en el pròxim sorteig d'un únic encertant podria guanyar 600.000,00 euros. En canvi, de segona categoria (5 encerts + complementari) hi ha dues butlletes premiades. Una ha estat validada a Castellar, en l'establiment situat al carrer de Sant Pere d'Ullastre. L'altre premi ha caigut a Ardales (Màlaga). En ambdós casos, el pessic ascendeix a 77.699,63 euros. 

