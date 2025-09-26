Com si les bombes caiguessin a casa teva: la sorprenent acció artística contra la destrucció a Palestina

Les mostres de rebuig contra el genocidi a Gaza s'han estès en els últims dies a diferents municipis vallesans. La majoria, com a Sant Quirze, Montcada i Reixac o Palau-solità, amb concentracions a les portes dels ajuntaments. La solidaritat amb Palestina a Castellar, però, ha tingut una proposta diferent i trencadora. Poc després de dos quarts de nou van començar a sonar les sirenes. Un edifici va començar a cremar. Les flames eren visibles a peu de carrer. Afortunadament, era una simulació.
Dijous al vespre, els vilatans que passaven pel centre, a tocar d'El Mirador, van assistir amb sorpresa a una escena insòlita. Una projecció d'imatges colpidores visualitzant-se en la façana d'un dels edificis a tocar del passeig, al carrer de Sala Boadella. Els més desperts treien el mòbil per gravar el moment: 'Al mirall, tots som fràgils. Free Palestina', resaven les lletres il·luminades. L'estampa va despertar l'expectació i incertesa dels presents per una acció que no s'havia anunciat a través de cap canal ni plataforma oficial.
Rere l'acte hi havia Lluís Campmajó, artista local que va impulsar la impactant posada en escena. "Vull sacsejar consciències. Tot neix d'una pregunta: què passaria si hi hagués un error de coordenades i els atacs afectessin un edifici de casa nostra?". Amb aquesta premissa, el loop va anar reproduint imatges d’un edifici bombardejat, amb flames, fum i sirenes, evocant l’impacte devastador dels atacs a Palestina. En definitiva, convertint les parets d’un edifici del poble en un llenç de denúncia a través d'una iniciativa original. “No es tractava de provocar por, sinó de fer evident una realitat que sovint arriba esbiaixada o silenciada. Vull que la ciutadania castellarenca se senti interpel·lada i recordi que darrere les xifres hi ha vides”, resumeix.
Campmajó, que tenia el vistiplau de les autoritats per desenvolupar la projecció, volia preservar el secretisme sobre què estava passant. Una mostra d'activisme i art que no descarta repetir en altres escenaris, obert a més actuacions per visibilitzar la crisi humanitària. El repte és transformar l’espai urbà en un mirall incòmode: el que podria ser casa nostra, allò que ja viuen milers de persones cada dia. "M'encantaria que arribés a més llocs. És una iniciativa personal i sorgeix d'una necessitat com a artista. S'ha d'interpretar com un grafiti", sintetitza sobre l'esperit d'una obra efímera, però gravada en la memòria d'aquells que la van viure en directe. Entre altres, diferents càrrecs públics del Govern local.
La iniciativa s’inscriu dins d’un corrent internacional d’artivisme que utilitza la llum i la tecnologia per fer visibles conflictes socials i polítics. En realitat, un debat obert sobre la responsabilitat de la nostra societat davant les injustícies globals. De moment, manifestacions i marxes solidàries com la de Santa Perpètua han omplert l'agenda i han tenyit de banderes les nostres places i carrers. La pròxima cita a la comarca serà el dilluns vinent a Barberà. Les iniciatives contra els atacs d'Israel no s'aturen. I algunes ho fan amb un format commovedor.