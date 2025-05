El multitudinari Aplec de Castellar Vell presenta els nous gegantons

Poc després de les deu del matí, el pàrquing habilitat a pocs metres de l'església de Castellar Vell quedava petit. "Està tot ple", confirmava un dels agents de la Policia Local que vigilaven l'indret, indicant el camí de sorra per deixar el vehicle més endavant. Des de primera hora, centenars de famílies arribaven al mític emplaçament per muntar tendals, buscar el millor lloc en l'entorn natural i gaudir d'una jornada assenyala en vermell en el calendari dels castellarencs.

El 45è Aplec va tornar a ser un èxit de participació, amb unes 2.000 persones citades al voltant de l’antiga església parroquial de Sant Esteve. "Venim cada any amb la colla i és un dia molt bonic, ple de cultura popular i celebració", expressava la Rosa. Els organitzadors confirmen que l'edició d'enguany ha estat de les més multitudinàries, amb gent vinguda de diferents llocs. "Som de Castelló de la Plana. Ens ha enganxat el cap de setmana aquí i hem decidit venir", explicava la Laura.

Aplec de Castellar Vell 2025

D.S

Com no podia ser d'una altra manera, una de les propostes d'èxit va ser el concurs d’arrossaires: hi van participar 800 persones repartides en 35 colles. Per categories, els guanyadors del 42è certamen van ser “Les Cuques” en la categoria de paelles petites (fins a 15 persones). Pel que fa a les paelles mitjanes (de 16 a 50 persones), “Arrossada doctoral” es va endur el premi. Mentre que en el grup de paelles grans (més de 50 persones) les guanyadores van les paelles de Colònies i Esplai Xiribec. Finalment, en la categoria de paelles joves, amb participants de fins a 30 anys i enguany amb set colles apuntades, el jurat va triar la proposta gastronòmica dels “Arreplegats”.

Desenes d'activitats culturals

Castellar Vell va aplegar desenes d'activitats en una jornada frenètica, com la creació de flors boscanes que organitza l’Escola Nocturna, amb la participació de 50 persones. Durant el bloc d’actuacions de cultura popular es van presentar els nous gegantons de la colla de Geganters de l’Esbart Teatral: l’ET-C i la Terra. Alhora, els assistents van poder gaudir de la proposta del Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història, que consistia en unes portes obertes al jaciment i a l’església de Castellar Vell amb l’acompanyament de l’arqueòleg Jordi Roig, d’una trobada oberta d’urban sketchers organitzada per Dibuixant Castellar i dels jocs de cucanya que organitzen cada any Colònies i Esplai Xiribec.

També es va dur a terme un bloc d’actuacions de cultura popular en què van participar Tucantam Drums, l’Agrupació Sardanista, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, els Castellers de Castellar i els Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar. Tot plegat, va amanir una festa en un ambient distès i familiar que ja s'acosta a la cinquantena d'edicions. "L'any que hi tornarem amb les mateixes ganes", confirmava la Rosa.