A la recerca de nous actors: s'estrena un taller de teatre jove gratuït

La Fàbrica, l’equipament juvenil de Castellar, estrena aquest mes d’abril un nou Taller de Teatre Jove gratuït, adreçat a joves de 18 a 29 anys. La iniciativa neix arran d’un procés de diagnosi participativa amb els usuaris de l’espai, que van expressar l’interès per disposar d’activitats creatives i d’expressió artística. El taller vol convertir el teatre en una eina per expressar-se, crear vincles i generar comunitat, alhora que amplia l’oferta d’oci cultural per a joves majors de 18 anys, un col·lectiu que actualment participa menys de manera regular a l’equipament.
L’activitat tindrà una durada de vuit sessions que tindran lloc setmanalment, els dijous de 19 a 20 h, que començaran el 23 d’abril. En el taller es treballaran aspectes com la improvisació, l’expressió corporal i vocal, la creació de personatges i la construcció d’escenes. No cal experiència prèvia per participar-hi. Les inscripcions estaran obertes fins al 7 de maig o fins a completar el grup i ja es poden fer per internet. La proposta s’alinea amb els objectius del Pla Local de Joventut, que aposta per reforçar el vincle entre els joves i La Fàbrica, fomentar la participació activa i oferir espais de cocreació cultural.
La programació d’activitats continua el mes d’abril
Al llarg del mes d’abril, La Fàbrica continua amb la seva programació. Una de les cites destacades serà del 20 al 22 d’abril, amb un conjunt de manualitats de Sant Jordi, on els joves podran elaborar punts de llibre, roses i altres creacions vinculades a la diada. El 23 d’abril, coincidint amb la Fira de Sant Jordi, l'entitat instal·larà una paradeta de reptes a la plaça d’El Mirador, on els visitants trobaran activitats, informació sobre l’equipament i diversos premis. Les propostes del mes seguiran el dimarts 28 d’abril amb una tarda de cuina dedicada a la decoració de pastissos.
Les activitats van començar el dijous 9 d’abril amb la primera tarda de cuina dedicada a decorar pastissos i van seguir el divendres 10 d’abril. En aquella ocasió l’equipament va acollir un torneig de FIFA i ping-pong, una activitat lúdica i esportiva que va combina competició i diversió organitzada per alumnat de FEDAC. Totes les activitats es porten a terme a les instal·lacions del carrer de Portugal, exceptuant la paradeta de reptes a la fira de Sant Jordi que s’ubicarà a la plaça d’El Mirador. Pel que fa a l’horari, les propostes tenen lloc de 17 a 19 h, excepte la paradeta de reptes (de 10 a 20 h) i el i taller de teatre (de 19 a 20 h).