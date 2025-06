Un castellarenc presidirà la Federació Catalana de Cineclubs

La Federació Catalana de Cineclubs ha renovat nous membres de la junta directiva de l'entitat en el marc de la XX Trobada de Cineclubs, que va servir també per presentar l’estudi anual estadístic del cineclubisme. L'assemblea, celebrada enguany al Cinema Edison de Granollers, va servir per a situar tres vallesans al capdavant de la gestió. Àlex Portolés, membre del Club Cinema Castellar del Vallès, és el nou president de la FCC, acompanyat per la secretària Mireia Fernández (Cineclub Cisco Mosenya de Santa Perpètua de Mogoda) i el vocal Gerard Armengol (Cineclub Sabadell), a més d'altres càrrecs.

Cerimònia anual de la Federació Catalana de Cineclubs

La Fatxenda (Cedida)

Entre els objectius destacats de Portolés en aquesta nova etapa, en què agafa el relleu d’Emma Fernández, hi ha els d’enfortir la interlocució entre la FCC i els cineclubs, reforçar les relacions amb altres institucions i remarcar la rellevància de la FCC en el sector audiovisual català, o fomentar la creació de cineclubs en zones amb poca presència d’entitats i afavorir un relleu generacional, entre altres. El castellarenc era membre de la junta des del 2015. En representació d’aquesta entitat, ha participat durant diversos anys a la comissió que selecciona els films candidats a millor pel·lícula europea dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català i ha estat una figura activa com a jurat en diferents certàmens.

Abans de començar l'assemblea, es va dur a terme l'acte de lliurament de les distincions de socis d'honor de la Federació Catalana de Cineclubs. Una de les persones guardonades va ser Pere Joan Ventura, president del Club Cinema Castellar Vallès i director de la Mostra de Cinema BRAM!, per la seva contribució al cineclubisme en dues etapes diferenciades. El mateix Portolés va fer un discurs lloant la trajectòria del cineasta durant l'acte.

Reconeixement a Pere Joan Ventura

La Fatxenda (Cedida)

L'agrupació destaca que els cineclubs catalans segueixen en línia ascendent i el 2024 van sumar gairebé 150.000 espectadors. Així ho mostra l’Estudi del Cineclubisme que cada any presenta la Federació Catalana de Cineclubs. Aquestes xifres confirmen una tendència positiva, un impuls que no ha parat de créixer des del 2020. També creix el nombre de cineclubs federats, que són ja 64, després de la incorporació de noves entitats, com el Cineclub Miramar de Salou, el Cineclub Terra Alta de Bot i el Cineclub ACIC - Associació Amics del Cinema d'Inca i Comarca.

De l'informe del 2024, però, no només sobresurt la xifra d'associats, sinó també la quantitat de sessions programades, 2.155 —segona millor xifra històrica, després de les 2.258 de 2023— i la mitjana de públic per sessió, que se situa en 69 espectadors i supera així les xifres de 2023, amb 58, i el rècord de 2011, de 67 espectadors. Uns registres que proven la bona salut del cineclubisme a Catalunya, ara liderada per una important representació de la comarca.