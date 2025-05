Crit d'auxili per recuperar la seva filla: "El seu pare se la va endur i no en sé res"

Sabrina Bandeira fa un crit d'auxili per recuperar la seva filla, amb qui va perdre el contacte el passat 28 de març després de quedar-se amb el seu pare. La menor està escolaritzada a Castellar i porta gairebé dos mesos en parador desconegut, malgrat que els últims indicis apunten a Egipte.

La Jasmine, de quatre anys, va ser presumptament sostreta pel seu pare i portada a Egipte sense el seu consentiment. Tot va començar el 25 de febrer, quan la Sabrina va viatjar amb la seva filla a Anglaterra per renovar el passaport de la menor i, a més, permetre-li passar uns dies amb el seu pare. Un "acte de bona voluntat" assegura la mare, malgrat que l'acord de custòdia signat estipulava que era ell qui s'havia de desplaçar a Espanya per visitar-la i contribuir amb una pensió d'aliments. Fet que, denuncia ella, mai no va complir.





Jasmine va ser lliurada a l'àvia paterna el dia 5 de març a Anglaterra. L'acord entre ambdues parts fixava que el pare havia de renovar el passaport i tornar la nena a Espanya un cop finalitzat el tràmit. Un compromís que no es va complir. Segons relata ella, el pare va intentar modificar els termes de l'acord i ella s'hi va negar. Circumstàncies que van desencadenar l'escenari actual.

Sense notícies de la petita

Des del 28 de març, la Sabrina no ha tingut més contacte amb la seva filla. "El pare ha tallat tota comunicació i s'ha negat fins i tot a permetre videotrucades", lamenta ella. Seguint la recomanació de la seva advocada, va denunciar la situació per sostracció de menors a ​​Sabadell el passat 29 d'abril. Fonts dels Mossos confirmen que mantenen una investigació oberta.

Posteriorment, la Sabrina va viatjar a Anglaterra per ampliar la denúncia, i el 6 de maig les autoritats britàniques van confirmar que el pare i la menor van sortir del país el 2 d'abril amb destinació a la capital d'Egipte. Segons el mateix relat, també es va comprovar que la seva parella actual va viatjar al mateix destí pocs dies després, el 15 d'abril.

Mentrestant, la Sabrina segueix sense notícies de la seva filla i viu una situació desesperada. "Estic patint problemes de salut, és un autèntic malson", explica al Diari. Per això, demana ajuda urgent i visibilitat mediàtica perquè la seva història arribi a les autoritats corresponents i pugui recuperar la seva filla. El cas ja ha arribat a la televisió del Brasil, d'on ella és originària i país on és una figura reconeguda. L'objectiu és que altres mitjans del Regne Unit se'n puguin fer ressò.