El Grup Pessebrista de Castellar rep la Medalla de la Vila en el seu 75è aniversari

Els Jardins del Palau Tolrà, seu de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, es van omplir la setmana passada de públic que va assistir a l’acte de lliurament de la Medalla de la Vila al Grup Pessebrista de Castellar, una entitat que enguany celebra el 75è aniversari de la seva fundació.
L’encarregada de recollir aquesta distinció, la màxima que atorga el municipi, va ser la presidenta de l’entitat, Carme Guiu, acompanyada de Josep Llinares, Jaume Muntada i Elvira Arderius, en representació de tres generacions diferents de pessebristes. L'acte va estar presidit per l’alcaldessa, Yolanda Rivera, amb la presència de la regidora de Cultura, Joana Borrego, i dels portaveus dels grups municipals.
En el torn de parlaments, Guiu va expressar el seu agraïment i també la seva emoció per poder recollir el guardó, “un reconeixement que volem compartir amb totes les persones que han fet possible aquests 75 anys d’història”. En aquest sentit, la presidenta del Grup Pessebrista va apuntar que “la medalla és de tothom: de qui va iniciar aquesta aventura l’any 1951 (en referència a Josep Girbau), de qui ha construït cada escena amb paciència infinita, de les famílies que donen suport als qui fan el pessebre, de qui ha ensenyat l’ofici als més joves i de qui any rere any ha vingut a visitar l’exposició amb els ulls brillants d’admiració”.
Finalment, Guiu va afirmar que “continuarem posant-hi el cor, perquè creiem que el pessebre és molt més que una escenografia: el pessebrisme és art, és tradició i és poble”.
Per la seva banda, Rivera va remarcar que l’entitat “ha estat i és part del cor cultural i emocional del nostre municipi”, i va afegir que “durant més de 75 anys d’història formal, i més de cent si mirem enrere, heu sabut mantenir viva una tradició que és molt més que art: és comunitat, és transmissió de valors i és servei al poble”. A més, l'alcaldessa va donar l’enhorabona a l’entitat per la seva trajectòria, un treball que, va indicar, fa que “gràcies a vosaltres, Nadal rere Nadal, milers de persones descobreixen la nostra vila a través d’uns pessebres que combinen emoció, espiritualitat i creativitat”.
El lliurament de la Medalla de la Vila al Grup Pessebrista de Castellar marca cada any el tret de sortida de la Festa Major de la vila, celebrada durant aquest cap de setmana. A l’acte, que va comptar amb la música en directe del grup Caliu, també hi van assistir Ramón Albornà, president de la Federació Catalana de Pessebristes, i Albert Català, president de la Federació Internacional de Pessebrisme.