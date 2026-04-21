La història del maqui italià assassinat a Castellar el 1949 torna a la pantalla

El Club Cinema Castellar Vallès ha programat per a aquest divendres, 24 d’abril, una projecció especial del documental Un vas d’aigua per a l’Elio, el darrer treball cinematogràfic de Pere Joan Ventura. La sessió, a l’Auditori Miquel Pont a partir de les 20.30 hores, s’emmarca en el cicle d’homenatge dedicat al cineasta castellarenc, que va ser president de l’entitat. L’acte tindrà un caràcter especialment rellevant perquè permetrà tornar a veure a Castellar una obra estretament vinculada a la memòria democràtica del municipi i a la trajectòria cinematogràfica de Pere Joan Ventura. A més, inclourà un col·loqui posterior amb la participació d’Enrica Volpi, familiar d’Elio Ziglioli; l’historiador Argimiro Ferrero; i diversos integrants de l’equip de la pel·lícula, entre els quals el muntador Anastasi Rinos.
Aquesta nova projecció es planteja com una oportunitat perquè totes aquelles persones que no van veure el film en la seva estrena el puguin descobrir ara, però també perquè el públic que ja el coneix el pugui revisionar. La sessió vol contribuir, una vegada més, a acostar a la ciutadania un episodi de memòria històrica que, tot i partir d’un fet local, connecta directament amb la història de la lluita llibertària antifranquista. Un vas d’aigua per a l’Elio, de 72 minuts de durada i en versió original en català, reconstrueix el procés de recerca, exhumació i identificació d’Elio Ziglioli, un jove maqui anarquista italià de 22 anys assassinat per la Guàrdia Civil a Castellar del Vallès l’any 1949.
La pel·lícula explica com, l’any 2018, l’historiador de Sant Celoni Argimiro Ferrero i l’expert en la muntanya de Sant Llorenç del Munt Jordi Guillemot van descobrir, al mateix temps i per camins diferents, la identitat d’aquell jove, nascut a Lovere, al nord d’Itàlia. Les seves investigacions van acabar connectant amb la família d’Elio Ziglioli, que l’havia buscat sense èxit durant dècades. La història posa llum sobre un cas concret de repressió franquista, però al mateix temps ajuda a entendre, des de la proximitat, els mecanismes de la resistència antifeixista i la dimensió humana de la lluita clandestina d’aquells anys. El documental ja es va presentar a la vila l’any 2023, en el marc de la Mostra de Cinema BRAM!, coincidint amb l’acte de lliurament de la Medalla de la Vila a Ventura, màxima distinció del municipi. Aquell reconeixement va ser aprovat pel ple municipal per unanimitat per la seva trajectòria de lluita antifranquista i defensa de les llibertats i els drets socials, així com per la seva aportació decisiva al moviment cineclubista local, a la creació del BRAM! i a la recuperació del Club Cinema Castellar Vallès. Les entrades per assistir a la projecció, que és gratuïta, es poden reservar a través d'internet.