Gairebé un milió d'euros per renovar dos equipaments esportius de Castellar

Dos equipaments esportius de Castellar esperen una reforma en els pròxims mesos. L’Ajuntament ha obtingut una subvenció de 624.000 euros del Consell Català de l’Esport per dur a terme actuacions de millora les pistes d’atletisme del parc de Colobrers i el pavelló poliesportiu Dani Pedrosa, que acull els equips de l'Hoquei Club Castellar. L’ajut s’emmarca en la convocatòria del pla de xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d’instal·lacions esportives públiques per al període 2025-2029, impulsada pel Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya. La inversió total prevista frega el milió -983.500 euros-, dels quals la Generalitat finançarà aproximadament dues terceres parts. Amb aquest finançament, el consistori podrà redactar els projectes tècnics i licitar les obres en els pròxims mesos, encara sense una data concreta per a l'inici dels treballs.
Pel que fa a les pistes d’atletisme, el projecte preveu la substitució integral del paviment sintètic de tartan, instal·lat fa més de 25 anys i que ha arribat al final de la seva vida útil. El cost estimat d’aquesta intervenció és de 723.500 euros, amb una subvenció concedida de 506.450 euros. El president de l'entitat, Oriol Rico, espera que suposi un impuls per afrontar altres necessitats. "Confiem que sigui l'inici del conjunt d'actuacions. Sens dubte, aquest és el més costós. Però hi ha actuacions que creiem que també s'han de fer, com la tanca perimetral, els controls d'accés... És cert que estem a l'expectativa perquè ens citin per veure el calendari que permeti desenvolupar el projecte i veure l'afectació que tindrà. Haurem de desviar atletes temporalment a altres pistes de l'entorn", sosté.
En la mateixa línia es manifesta el seu homòleg a l'HCC, Roger Benet. "El pavelló que requeria algunes millores. Sobretot vestidors i pista, amb problemes estructurals que arrossegàvem de fa temps. Intentarem alinear el calendari perquè no perjudiqui la competició". En aquest cas, l’actuació inclou la renovació del paviment de la pista, actualment de terratzo, així com la millora de diversos vestidors antics, en un equipament utilitzat habitualment també per l’alumnat de l’escola El Sol i La Lluna i per a la pràctica de l’hoquei patins en horari no lectiu. El pressupost estimat d’aquesta intervenció és de 260.000 euros, amb una aportació de la Generalitat de 117.550 euros.
Totes dues intervencions formen part del pla de xoc impulsat pel Govern de la Generalitat per modernitzar i actualitzar les instal·lacions esportives públiques, amb criteris de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i sostenibilitat, i donen resposta a necessitats urgents detectades als equipaments municipals.