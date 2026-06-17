Ja hi ha data per a l'esperada inauguració de la nova Piscina Municipal Colobrers

Un dels equipaments més esperats a Castellar està a punt de veure la llum. La nova Piscina Municipal Colobrers obrirà per primer cop les seves portes aquest dissabte, 20 de juny. Les obres, que van començar el juny de l'any passat, s'han accelerat en les últimes setmanes per poder obrir segons el calendari previst, a partir d'aquest estiu. A més, ho farà amb tots els serveis disponibles, inclosa la zona de restauració. L'actuació ha suposat una inversió total de més de tres milions i mig d'euros, esdevenint un dels projectes més importants del mandat actual.
L'estrena arriba amb un acte que tindrà lloc de tres quarts de 10 a dos quarts d’11 del matí i que comptarà amb la participació de la xaranga Bufant Fort Street Band i de representants del Consell d’Infants de Castellar del Vallès. L’estrena de les noves instal·lacions inclourà dues jornades de bany gratuït, dissabte 20 i diumenge 21 de juny, en diverses franges horàries. L’aforament és limitat –975 persones– i, per participar-hi, caldrà reservar entrada prèviament, amb registre previ, obert aquest dimecres a les 10 del matí. Les reserves estan adreçades només a persones empadronades a Castellar, i cada persona podrà reservar entrada per a una única franja horària i incloure-hi una persona acompanyant, que no caldrà que estigui empadronada al municipi.
Aquestes seran les cinc opcions de reserva:
Dissabte 20 de juny
- Acte d’inauguració + bany gratuït dissabte al matí, de 9.45 a 14 h
- Bany gratuït dissabte al matí, de 10.30 a 14 h
- Bany gratuït dissabte a la tarda, de 16.30 a 20 h
Diumenge 21 de juny
- Bany gratuït diumenge al matí, de 10.30 a 14 h
- Bany gratuït diumenge a la tarda, de 16.30 a 20 h
La Piscina Municipal Colobrers iniciarà la temporada ordinària de bany el dilluns 22 de juny i estarà oberta fins al 14 de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h.
La nova piscina està situada al costat del parc de Colobrers, entre la ronda de Tolosa, el camí de Can Casamada i les pistes d’atletisme. El complex ocupa una finca de més de 6.000 metres quadrats i ha estat concebut com un espai esportiu, de lleure i de convivència per a la ciutadania, tant per a la pràctica de la natació com per al bany recreatiu i les activitats d’estiu. L’equipament disposa de 1.527 metres quadrats de làmina d’aigua, distribuïts en quatre àmbits diferenciats: una piscina lúdica amb accés tipus platja, una piscina de natació de 25 metres de llargada amb cinc carrils, una zona de relaxació i un vas infantil de poca fondària.
L’equipament també neix amb la voluntat d’esdevenir un gran refugi climàtic durant els mesos de més calor. L’entorn dels vasos inclou 3.091 metres quadrats de zona enjardinada, dutxes i zones d’estada amb una superfície pavimentada de circulació de 1.055 metres quadrats. L’equipament es completa amb un edifici de vestidors i serveis de gairebé 500 metres quadrats, amb consergeria, farmaciola, vestidors, cabines de canvi, serveis adaptats i un espai de bar amb accés independent, que funcionarà de dilluns a diumenge, de 12 a 19 hores. Durant el debat polític envers el projecte, alguns grups municipals havien apostat per impulsar unes instal·lacions que incloguessin piscines interiors per a tot l'any. Finalment, el govern local va tirar endavant un entorn que inclou la piscina de natació de 25 metres de llargada amb cinc carrils.
Entrades, abonaments, cursos i activitats
A partir del 22 de juny, les entrades puntuals només es podran adquirir presencialment a la recepció de la piscina, mentre que els abonaments mensuals i de temporada, així com les inscripcions als cursos de natació i a les activitats dirigides, es podran tramitar, a partir d’aquesta mateixa setmana a través d'internet. Els abonaments mensuals i de temporada estaran disponibles únicament per a persones empadronades a Castellar. La programació de la primera temporada inclourà cursos de natació per a infants i adults i sessions d’aiguagim. Els cursos s’organitzaran en dos cicles de quatre setmanes: del 29 de juny al 24 de juliol i del 27 de juliol al 21 d’agost. En el cas dels infants, s’oferiran cursos d’iniciació, ensenyament i perfeccionament, adreçats a participants d’entre 3 i 15 anys segons l’edat i el nivell.
Un mural que connecta passat i present
La nova Piscina Municipal Colobrers incorpora també un mural amb la normativa d’ús que connecta el nou equipament amb la memòria compartida del municipi. Les il·lustracions que decoren la instal·lació reinterpreten els personatges que apareixien en un antic mural de les piscines ja desaparegudes del carrer de Sant Feliu, un espai molt recordat per moltes persones que hi van viure els estius dels anys setanta i vuitanta. El mural recupera aquells personatges i els fa evolucionar amb una mirada actual, com un homenatge a la història de les piscines municipals i als records d’estiu que formen part de la vida del poble.