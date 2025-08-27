El futur bar-restaurant de la piscina d'estiu de Castellar busca inquilí

L'alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera, va reivindicar fa pocs dies el bon ritme de les obres de la piscina d'estiu al costat de les pistes d'atletisme. El nou equipament haurà d'estar operatiu ja l'estiu vinent, després d'una inversió al voltant dels tres milions i mig d'euros.
Més enllà de la zona d'aigua, un dels elements que incorporarà la instal·lació és el bar-restaurant. Ara, l’Ajuntament ha obert la licitació de la concessió demanial per l’explotació del local al Parc de Colobrers. L’equipament, annex al recinte de les piscines, disposarà d’una superfície total de 298,31 metres, repartits entre cuina, obrador i magatzem (43,25 metres quadrats), zona interior de bar-restaurant (50,90 metres quadrats), terrassa amb pati i jardinera (173,65 metres quadrats) i zona de pas i banys (30,51 metres quadrats).
Les condicions de la cessió
El contracte tindrà una durada inicial de quatre anys, amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any addicional. El pressupost base de licitació és de poc més de 45.000 euros, i el cànon anual mínim que haurà d’abonar l’empresa adjudicatària és d’11.370,03, a raó de 947,50 euros mensuals. Tots els imports indicats són amb IVA inclòs.
El consistori destaca que aquest equipament té com a objectiu principal fomentar la vida social, esportiva i cultural del municipi, oferint un entorn agradable i acollidor al ciutadà, orientant la seva activitat a proporcionar un servei de restauració de qualitat a tots els usuaris. També ha d’esdevenir un lloc de trobada atractiu en diferents moments del dia, així com un centre obert, dinàmic i de referència que podrà actuar com a punt de trobada durant tot l’any.
Els criteris d’adjudicació es valoraran amb una puntuació màxima total de 100 punts, dels quals fins a 51 corresponen a la millora a l’alça del preu del cànon anual i fins a 49 a aspectes com el projecte de gestió de l’activitat, el projecte culinari, el compromís ambiental, les propostes culturals i socials i el pla de manteniment de les instal·lacions.
El termini per presentar ofertes finalitza el 12 de setembre de 2025 a les dues del migdia. A fi de donar a conèixer els detalls de la licitació i facilitar-ne la informació, l’Ajuntament ha organitzat una sessió informativa adreçada a les persones interessades, que tindrà lloc el dimecres 3 de setembre a les 17 h a la sala Lluís Valls Areny d’El Mirador.