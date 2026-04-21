Castellar del Vallès

Llum, foc i percussió a la quarta edició de la Triforca

La celebració tindrà lloc aquest dissabte a la tarda

  • La Triforca, durant una edició passada a Castellar -
Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 16:27

Castellar viu aquest dissabte, 25 d'abril, la quarta edició d'una celebració que omple de llum i foc els carrers de la vila, a ritme de percussió. La Triforca es consolida com la festa que dona vida a la llegenda de la Víbria de Sant Llorenç del Munt, una bèstia que atemoria el poble i que Guifré el Pilós va vèncer, morint al Puig de la Creu. La colla de diables de Castellar s’ha encarregat d’adaptar aquesta llegenda, construint-ne artesanalment les figures i treballant cada escena de la representació i cada detall de la festa, amb l’objectiu de fer poble i mantenir viva la tradició.

La jornada combina pirotècnia, música en directe, balls i cercavila. També inclou activitats per als més petits, pa amb xocolata i sopar popular. Tot plegat, per completar una programació que té en l’espectacle “La Triforca" el gran cap de cartell de la cita. La festa arrencarà a partir de les 18 hores i recorrerà diferents espais del nucli urbà i la plaça del Mirador. La cloenda serà més enllà de la mitjanit amb discjòqueis de l’Esbart Teatral de Castellar (ETC) i servei de barra.

