Ja hi ha data per a l'inici de la campanya dels vals descompte als comerços de Castellar

És una tradició cada vegada que s'acosta la campanya de Nadal a Castellar. L’Ajuntament i Comerç Castellar posaran en circulació vals de descompte per sisena vegada a partir del 14 d’octubre en el marc d’una iniciativa que es porta a terme amb l’objectiu d’afavorir el consum local i fomentar el comerç de proximitat. El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rubén Peñalver, explica que aquest any se sumen 20.000 euros més de dotació municipal a l'acció, un fet que permetrà posar en circulació 145.800 euros aportats des de les arques municipals i la mateixa quantitat aportada per la ciutadania, fins a mobilitzar un total de 291.600 euros en compres al comerç local.
Com en les anteriors edicions, cada ciutadà major de 16 anys podrà comprar a partir del mateix 14 d’octubre fins a un import màxim de 25 euros en vals, aconseguint d’aquesta manera un total de 50 euros. Els vals podran ser per valor de 5, 10 i 20 euros i es podran utilitzar com a forma de pagament fins al 14 de desembre en els establiments adherits, els quals se senyalitzaran degudament amb un distintiu que acreditarà la participació a la campanya. Per comprar els vals, cal tenir habilitada l’opció de compres en línia a la targeta.
Els vals es podran adquirir fins a exhaurir existències a través d'internet. Hi podran optar les persones nascudes l’any 2010 o anteriors i empadronades a Castellar abans del 30 de setembre del 2026. Cal assenyalar que les persones que vulguin sol·licitar informació de forma presencial podran dreçar-se al punt d’assessorament de la compra de vals que s’habilitarà a El Mirador els dies 14, 15 i 16 d’octubre.
Crida als establiments
De moment, la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació ha fet difusió de la iniciativa entre els establiments comercials, de restauració i de serveis per promoure que s’adhereixin a la campanya, que és totalment gratuïta per a ells. Per poder participar-hi només cal tenir una llicència d’activitat vigent a Castellar del Vallès i una superfície de venda inferior als 500 metres quadrats. Els comerços interessats s’han de registrar a la mateixa pàgina web, rebran informació del detall del funcionament de la campanya i comptaran a més amb un servei d’atenció per a la resolució de dubtes o aclariments.
"Volem facilitar les compres de la ciutadania i, al mateix temps, donar suport als establiments que formen part del dia a dia de Castellar i incentivar que la gent hi compri, especialment amb vistes a la campanya de Nadal”, destaca Peñalver.