Pròxima prova: 48 hores per resoldre reptes tecnològics

Els dies 16 i 17 d’octubre de 2025, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, el Parc de Recerca UAB i el Sincrotró ALBA organitzen conjuntament l’ALBA Hackathon, una iniciativa pionera que connecta ciència, talent i empreses per resoldre reptes tecnològics en els àmbits de l’aigua, els plàstics i l’energia.
Durant dues jornades intenses, equips formats per estudiants, investigadors i professionals treballaran col·laborativament per trobar solucions innovadores a desafiaments reals plantejats per les empreses que col·laboren amb la iniciativa: Acciona, Applus+, Dentaid, Ercros. Els tres projectes guanyadors tindran l’oportunitat de rebre un assessorament per part d’investigadors del Sincrotró ALBA, posteriorment un estudi de viabilitat i finalment la implementació de forma gratuïta del seu projecte a les instal·lacions del Sincrotró ALBA.
“L’ALBA Hackathon és una gran oportunitat per a Cerdanyola, perquè reforça el nostre compromís amb la innovació i la col·laboració entre ciència, talent i empresa”, afirma Cristina Padilla, regidora de Promoció Econòmica. I afegeix que “des de l’Ajuntament volem impulsar iniciatives que connectin el coneixement científic amb els reptes reals de la indústria i que, alhora, generin noves oportunitats de creixement econòmic i ocupació al nostre municipi. A més, és una manera d’obrir el Sincrotró ALBA i l’ecosistema d’investigació a la ciutadania i al teixit empresarial local, posant Cerdanyola al mapa de la innovació”.
L’esdeveniment es planteja com una experiència immersiva de dos dies, on els participants resoldran reptes reals de la industria, incorporant l’ús de la llum sincrotró en les seves propostes de solució i amb un pla d’implementació en l’entorn empresarial. Està obert a alumnat de tota Espanya FP, grau, màster i doctorat, personal investigador així com ciutadania de Cerdanyola del Vallès.