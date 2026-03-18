Els experts de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) preveuen una primavera especialment dura per als al·lèrgics. Les pluges dels darrers mesos han permès girar full de la sequera, però també s'han convertit en combustible per a les plantes, que floreixen amb més intensitat. Tot i que les precipitacions netegen l'ambient i fan caure el pol·len, deixant-lo fora de combat, donen més força a les plantes que floriran en les pròximes setmanes. És per aquest motiu que aconsellen a aquelles persones que saben que són al·lèrgiques que es protegeixin, fins i tot amb mascaretes i ulleres, i als qui tinguin símptomes per primer cop que facin les proves per determinar a què tenen al·lèrgia i fer el tractament corresponent.
Els especialistes de la XAC de l'ICTA-UAB, a Cerdanyola, assenyalen que enguany les persones al·lèrgiques als pòl·lens hivernals ja han començat a experimentar símptomes a mitjans de febrer, moment en què la pol·linització ha arrancat amb força superant les concentracions normals enregistrades dels anys 1994 a 2025. Són especialment aquells qui pateixen la floració de xiprer, freixe, avellaner i parietària. "Es preveu una primavera carregada de pol·len, n'hi haurà molt, perquè evidentment les plantes aquest any estan absolutament regades, i la temperatura, que al matí és més fresca i al migdia més alta, ha activat ja totes les plantes", explica la coordinadora de la XAC, Jordina Belmonte. Donat que l'any ha començat amb temperatures fresques, la major part de les plantes de floració hivernal no han alliberat el pol·len fins a mitjans i finals de febrer, amb un cert endarreriment respecte a anys anteriors, però amb concentracions superiors a les normals per les pluges intenses i continuades dels darrers mesos.
Les pluges dels pròxims mesos, però, poden aportar modificacions a la previsió, donat que l'aigua fa baixar a terra el pol·len en l'ambient i el deixa "fora de combat". Per contra, fa que les plantes que encara han de florir rebin més aigua, i, per tant, vagin carregades amb més força: "Les prediccions dels meteoròlegs apunten que el març serà més plujós del que seria normal", adverteix Belmonte. Així, per exemple, el pol·len de plàtans d'ombra farà aparició una mica més tard del que és habitual, començant la pol·linització a mitjans de març, quan sol fer-ho a principi de mes. "És una mala notícia pels que són al·lèrgics als pòl·lens de les herbes, parietària, que ja hi és, gramínies, que comencen ara, o els blets, perquè són herbes que molt fàcilment després de la pluja tornen a florir, o fins i tot germinen noves llavors i creixen més plantes", afegeix.
En l'arrencada de l'any, les pol·linitzacions hivernals de xiprer, avellaner, freixe i parietària han sigut inferiors a les mitjanes històriques registrades des de l'any 1994, però han augmentat de manera molt sobtada el febrer i març, superant-les notablement. Ja més endavant, es preveu que abril, maig i juny presentin temperatures normals o lleugerament superiors, i que a l'abril i el maig les precipitacions siguin les habituals.
Això farà que les pol·linitzacions primaverals d'espècies arbòries, com el plàtan com a molt al·lergògena, però també el salze, el pollancre, l'om, l'auró, el pi, la morera o el roure-alzina, començaran amb normalitat i amb força, i tindran la durada habitual. De cara al darrer tram de la primavera i l'inici de l'estiu, les pol·linitzacions d'espècies herbàcies, com la parietària i les gramínies com a molt al·lergògenes i primerenques, i més endavant també els blets, el plantatge i l'artemísia, començaran amb normalitat i amb força, i presentaran una durada superior a l'habitual, beneficiades per les pluges que pronostiquen els serveis meteorològics.
Pluja o sequera
Aquest any els experts auguren que les al·lèrgies impactaran amb força per les pluges que hi ha hagut en els darrers mesos. Es tracta d'unes precipitacions que han permès girar full d'una de les sequeres més extremes dels darrers anys a Catalunya, i que ara tornen a omplir els pantans i reguen l'espai públic, tant boscos com les zones urbanes. De fet, Belmonte destaca que alguns estudis assenyalen que a les ciutats les plantes han après a reforçar-se per combatre els alts nivells de contaminació. Això suposa que el seu nivell de pol·linització és més fort, i, per tant, també ho és l'impacte en les persones que tenen al·lèrgies. No obstant això, l'experta assenyala que els episodis de sequera també estan lligats a alts nivells de pol·linització. Sense anar més lluny, l'any passat, a les acaballes de l'hivern, van poder comprovar com les plantes havien adoptat mecanismes específics.