Més autobusos interurbans que mai per accedir a la UAB

Badia i Barberà han celebrat aquesta setmana un increment de la línia B6 -amb sortida des de Sabadell- que 'acosta' tots dos municipis a la universitat. En realitat, les millores en aquest servei s'emmarquen en una ampliació més extensa de la xarxa de transport públic per millorar l'accés al Campus de l'Autònoma per carretera. Amb noves expedicions i més freqüències en alguns trajectes ja existents, impulsades pel Departament de Territori.
El rector de la UAB, Javier Lafuente, acompanyat pel vicerector de Campus i Sostenibilitat, Xavier Gabarrell, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, han presentat aquest divendres les novetats que s'han posat en marxa el curs 2025-2026, que inclouen gairebé 90 noves expedicions en diverses línies d’autobús interurbà que connecten amb la UAB.
Lafuente destaca l'avenç posant el focus en la sostenibilitat. "En quinze anys hem passat de rebre al Campus menys del 50% dels estudiants en transport públic a un 75% avui", ha remarcat el rector, que celebra que augmentin les opcions per evitar l'ús del vehicle privat. En la mateixa direcció, Nadal ha considerat un pas "molt important" l'ampliació del teixit viari, en un dels eixos d'activitat més importants al país. En aquest sentit, un dels aspectes que evidencia la nova distribució de línies sobre el territori és la magnitud d'abast de la universitat, un lloc on arriben professionals i alumnes de punts llunyans i ben diversos procedents de tota Catalunya. “La UAB s’està convertint en el gran hub del transport públic després de Barcelona, on tenim més de 20 línies i ara n’hem incorporat 5 mes i n’hem reforçat algunes més”, sosté Nadal.
L'alta demanda per arribar a la 'uni' després de la pandèmia
Les vint línies de bus interurbà que enllacen amb el Campus de Bellaterra van registrar el 2024 un total de 2.707.191 viatges, un 20% més de viatges que l’any anterior i un 87,33% més de viatges que el 2019, abans de la pandèmia. Destaca especialment la línia Manresa-UAB, que aquest 2024 ha tingut un augment del 140% en comparació al 2019 i del 34% en comparació al 2023; així com la línia 490 Vilafranca del Penedès-UAB, que es va posar en funcionament el 2022 i va experimentar un creixement del 165% del 2023 al 2024. Són opcions relativament noves que cada vegada sumen més adeptes.
Entre les millores que s’han presentat, destaca la de l’Exprés e3, que enllaça Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la UAB i és la línia amb més expedicions i usuaris, passarà a oferir un total de 102 expedicions per sentit. Es tracta d’una trentena més d’expedicions per sentit que el servei actual. El 2024 va registrar 2.067.482 viatges, un 19,2% més que l’any anterior.
Malgrat que la majoria de les noves sortides no tenen com a punt d'origen el Vallès Occidental, el cert és que l'augment de busos per transportar un nombrós grup de passatgers impacta directament en la xarxa viària de la comarca. La raó és clara: per molt que els estudiants comparteixin sovint el trajecte amb un cotxe, pujar a un autobús d'alta capacitat descongestiona les carreteres per arribar a Cerdanyola i circular per tot el seu entorn.
Les noves expedicions
La línia exprés e3 Barcelona-Cerdanyola-UAB disposarà, a partir d’aquest dilluns 22 de setembre, de 102 expedicions per sentit, entre les 6:00 h i les 22:40 h. Són 27 noves expedicions per sentit més que les actuals, de dilluns a divendres lectius.
La línia regular B6 Sabadell-Barberà-Badia-UAB disposarà, també a partir del 22 de setembre, de vuit expedicions per sentit, entre les 6:45 h i les 21:00 h. Són cinc noves expedicions d’anada i sis de tornada. És una línia que ha doblat la demanda. L’any 2024 va registrar un total de 7.839 viatges, un 104,35% més que els 3.836 viatges de l’any anterior.
La línia 648 Montcada-Ripollet-Cerdanyola-UAB ofereix 24 expedicions per sentit des del 15 de setembre i incrementa la freqüència de pas a 30 minuts de 7:30 h a 9:00 h i de 13:30 h a 19:00 h.
La línia 865 Mataró-Universitat Autònoma de Barcelona ofereix 14 expedicions per sentit des del 8 de setembre des de les 06:35 h del matí fins a les 21:15 h, de dilluns a divendres lectius. Són tres noves circulacions d’anada i dues de tornada.
La línia regular Igualada-Martorell-UAB va incorporar el 8 de setembre una expedició per sentit i ara ofereix tres expedicions per sentit de dilluns a divendres lectius universitaris, des de les 06:35 h del matí fins a les 19:15 h.
Pla de xoc
Totes aquestes actuacions estan incloses al Pla de xoc de millores del bus interurbà, que el Departament va començar a executar abans de l’estiu i que preveu una inversió de 17 milions d’euros entre aquest 2025 i el 2026 en corredors amb alta demanda o que tenen connexió amb centres de salut o d’ensenyament. El Pla està finançat amb vuit milions d’euros del propi Departament i amb nou milions d’euros del Fons climàtic.