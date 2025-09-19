ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

La UAB activa un equip de seguiment pel primer cas de betanodavirus a Catalunya

El Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos ha confirmat la infecció en un mero

Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 11:59

El Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos de la UAB ha confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero. L'exemplar era en aigües pròximes a Barcelona. Aquesta identificació, juntament amb altres avisos de presència de meros morts o simptomàtics, confirma inequívocament l'avanç del virus i la seva presència en aigües del litoral de Catalunya.

El betanodavirus, també conegut com a necrosi nerviosa viral (VNN), està provocant des de fa uns anys brots de mortalitat de meros i altres espècies de peixos per tot el Mediterrani. La UAB i l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han posat en marxa una xarxa d'alerta i recollida de mostres per identificar els casos i seguir l'evolució de la malaltia.

En els darrers temps s'han detectat brots especialment greus a Grècia, al sud d'Itàlia, a Espanya i també recentment a les illes Açores. A Espanya, aquest virus ja havia produït brots anteriorment a les Illes Balears, i fa pocs anys s'havien detectat brots a la costa de la península, amb un avançament progressivament cap al nord.

