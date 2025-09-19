ARA A PORTADA
L'aparcament de sorra de l'Eix Macià, una aventura diària: "Estaria millor asfaltat" Aleix Pujadas Carreras
Salvador Gomis, president de l’OAR: "La situació econòmica del club és molt delicada" Marc Segarra Rodríguez
La temporada de piscines tanca amb un descens de visitants a la Bassa i un augment d'afluència a la resta d'equipaments Redacció
La UAB activa un equip de seguiment pel primer cas de betanodavirus a Catalunya
El Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos ha confirmat la infecció en un mero