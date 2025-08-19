ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès sumarà 127 habitatges protegits al Parc de l'Alba

La cooperativa Fem Ciutat desenvoluparà la promoció en una parcel·la que ha comprat a l'Incasòl

  • Terrenys on es preveu construir habitatges -
Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 16:40
Actualitzat el 19 d’agost de 2025 a les 16:41

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) i la cooperativa Fem Ciutat han signat la compravenda d'una parcel·la al Parc de l'Alba, a Cerdanyola del Vallès, per a la promoció de 127 habitatges protegits. Es tractat d'una parcel·la R.34-01 situada a tocar del camp de futbol la Bòbila, on Fem Ciutat preveu edificar-hi una nova promoció d'habitatges amb protecció oficial i usos terciaris a la planta baixa. Preveu fer-hi una inversió de pràcticament cinc milions d'euros i preveu començar les obres a finals d'aquest any 2025. La promoció se suma a les que Fem Ciutat i Llau Unió Catalonia tenen previst construir a la parcel·la adjacent amb 85 i 198 habitatges protegits, tots en règim general de protecció oficial i destinats a la venda.

Fem Ciutat ha ofert des de 2015 més de 5.000 habitatges arreu del país, i es dedica a desenvolupar noves promocions en diversos municipis catalans. La iniciativa a Cerdanyola se suma al desenvolupament del nou districte urbà al voltant del que històricament es coneix com la Plana del Castell, al voltant del Castell de Sant Marçal, una zona principalment de camps que des de fa uns anys s'està urbanitzant per instal·lar-hi seus d'empreses com CaixaBank, Stradivarius, o el Sincrotró Alba.

A la zona s'hi ha previst aixecar més de 5.000 habitatges nous, la meitat de protecció oficial, així com infraestructures per donar resposta a l'increment d'habitants en aquest espai situat camí de Sant Cugat.

Notícies recomenades