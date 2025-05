El Parc de l'Alba, "una oportunitat històrica" que pren forma a Cerdanyola

Les obres a la rambla del Castell van començar aquesta setmana per tirar endavant la primera àrea residencial

Obres en marxa. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat el tret de sortida amb una visita institucional a un dels projectes urbanístics més importants de Catalunya. Els treballs per fer realitat el principal eix residencial del Parc de l’Alba ja han començat. Tal com va explicar dimarts la consellera Sílvia Paneque, acollirà més de 5.000 habitatges nous i la meitat seran de protecció oficial. En tot el projecte, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha comercialitzat terreny per a la promoció de 1.282 habitatges, dels quals 783 seran amb protecció oficial.

L'ambiciós enfocament té diferents fases. "La part del teixit econòmic s'ha anat desenvolupant amb inversors, empreses i equipaments com el Sincrotró. Les obres a la rambla del Castell donen el tret de sortida a la construcció del parc d'habitatges. Després, hi haurà fases posteriors", apunta el director del Consorci Urbanístic del Parc de l'Alba, Jordi Sánchez.

Actualment, s'està fent la redacció executiva dels treballs a l'avinguda dels Gorgs, un dels projectes més importants, que ha d'impulsar l'altre gran gruix de l'oferta residencial. "El parc de l'Alba serà un barri que volem que estigui cohesionat amb l'entorn, amb Cerdanyola i que la gent pugui viure amb totes les comoditats. El planejament preveu que sigui un lloc estratègic. Un àmbit de nova centralitat i pioner", sintetitza el director sobre una proposta moderna i pionera que es va posar sobre la taula per primer cop en el Pla general metropolità de 1976.

L`espai del Parc de l`Alba que acollirà el projecte residencial a Cerdanyola

Juanma Peláez

El districte urbà té una superfície total de 408 hectàrees situades a l’interior del municipi de Cerdanyola i molt a prop de Sant Cugat; també acull el Sincrotó ALBA i està ubicat al costat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), dues institucions acadèmiques de referència internacional.

Paneque, acompanyada de l'alcalde cerdanyolenc, Carlos Cordón, va explicar en l'acte que “el projecte està pensat des d’un respecte escrupolós al medi i al paisatge". El Parc de l’Alba està situat al peu de la Serra de Collserola, que constitueix el principal pulmó verd de la regió metropolitana de Barcelona. "És zona de transició entre l’urbanisme integrador i l’espai natural del Parc Natural”, va dir, ja que està previst que 165 hectàrees vagin destinades al parc urbà i 1.487.805 metres quadrats de sostre seran per dur-hi a terme activitats econòmiques.

Acte institucional a Cerdanyola

Cedida

Fonts municipals destaquen que és "una oportunitat històrica per a la ciutat", perquè permet créixer amb habitatge assequible, nous espais verds i un entorn econòmic vinculat a la ciència i la innovació. "El Parc de l’Alba combina desenvolupament urbanístic, progrés científic i preservació ambiental. El projecte connectarà el teixit residencial amb una àrea d’activitat econòmica d’alt valor afegit", destaquen. El projecte, reivindiquen, situa Cerdanyola en una posició central dins la metròpolis del coneixement.

Obres d’urbanització

De moment, les obres s'enfoquen a la rambla del Castell de Sant Marçal, un dels principals eixos residencials del sector. En aquest punt, es preveu que es construeixin un total de 1.850 habitatges, dels quals 682 seran amb règim de protecció oficial. A més de l’ús residencial, es destinaran 14.000 metres quadrats de sostre a usos comercials de proximitat i estaran situats a les plantes baixes dels edificis. La rambla també comptarà amb 120.800 metres quadrats de sostre per a oficines, 14.600 metres quadrats de sòl per a equipaments i la finca del Castell de Sant Marçal, que tindrà 70.000 metres quadrats d’espai lliure privat protegit.

Tal com dibuixa el projecte, la rambla, de 40 metres d’amplada de façana a façana, tindrà una mitjana central de passeig que estarà enjardinada, dos vials a les bandes, un aparcament en línia i un carril bici. També tindrà espais de salut i una urbanització accessible amb prioritat pels passos de vianants i la sostenibilitat ambiental.

Aquestes obres, amb una previsió de 31 mesos de durada, tenen un pressupost de gairebé setze milions d'euros. El projecte global preveu rebre una inversió pública total d'uns 450 milions i els treballs per fer realitat el nou barri poden durar més d'una dècada.