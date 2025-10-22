Un trajecte amb vehicle autònom per la ciutat digital del futur

Els cotxes autònoms són encara vistos per una part de la ciutadania com un model llunyà, gairebé propi d'una pel·lícula futurista. Aquesta setmana, la Universitat Autònoma de Barcelona demostra que l'ús de la intel·ligència artificial (IA) en la mobilitat urbana és cada vegada més vigent. El campus s'ha convertit per uns dies en una espècie de ciutat del futur, amb la presentació de diversos projectes que evidencien el pes de les noves eines tecnològiques en la transformació del nostre dia a dia.
La seu de Bellaterra ha esdevingut un espai de recerca i experimentació amb aplicació en àmbits com les arts o la conducció autònoma, un dels aspectes sempre més cridaners. "D'una banda, presentem un simulador. Tenim una ciutat digital, de la UAB, que permet entrenar el cotxe autònom, que és la segona part. Hem aconseguit que aquest espai sigui un camp de proves per a la conducció autònoma. La digitalització és única i ens permet fer coses que abans no podíem", explica Fernando Vilariño, director de la Càtedra UAB-Cruïlla i professor del centre.
El vehicle ha circulat pels carrers de la universitat sense ningú al volant. Una escena fins ara insòlita. Després de la presentació en societat, el següent repte és transmetre els valors de la intel·ligència artificial, per a fer-la socialment acceptada, i arribar a canviar els models de ciutat actuals. "Es pot entendre com un videojoc, on cada element de l'espai, fanals, voreres, està connectat. Permet que el cotxe pensi que està en un entorn real, però realment és digital. Això accelera molt els processos d'entrenament", afegeix sobre la implementació.
L'equip liderat per Antonio López ha treballat en els últims anys en el simulador, Town-UAB, fruit d'un conveni entre la universitat i el Centre de Visió per Computador (CVC). El projecte reprodueix de manera fotorealista l'entramat de carreteres i permet que l'exemplar circuli com qualsevol altre vehicle. "Tenir el model digital i el model físic fa valdre el campus. La ciutat de la UAB com a infraestructura d'innovació i tecnològica que permet traslladar la recerca en IA a una cosa física, que s'ha de desplaçar", detalla el mateix Vilariño.
Per la seva banda, López, desenvolupador del projecte i investigador principal de conducció autònoma al CVC, destaca el pas endavant amb el naixement d'aquest nou entorn després d'un llarg procés, amb dues propostes -simulador i cotxe- que s'entrellacen i tanquen el cercle. "Captem imatges i sabem com ha de respondre el vehicle. La IA aprèn imitant conductors humans. No necessitem anotar res, però sí fer moltes voltes captant situacions. L'ús del simulador ha permès esbrinar que on miren els conductors és on mira el simulador", resumia sobre el treball efectuat per l'equip el catedràtic de la UAB.
Setmana de la Innovació de la UAB
Es tracta, tal com han reivindicat diferents veus, d'un "cas d'èxit" que permet continuar explorant l'impuls publicoprivat a l'Autònoma, amb una col·laboració entre el centre i el Festival Cruïlla que obre la porta a nous espais d'experimentació. La presentació de Town-UAB i el cotxe arriba en el marc de la Jornada "Intel·ligència Artificial, Arts i innovació" durant la Setmana de la Innovació de la UAB, on també s'han presentat altres prototips.
Entre les iniciatives s'han pogut veure concerts amb partitures històriques inèdites tretes a la llum en el context d'un projecte transdisciplinari que combina musicologia i visió per computador. El director del Festival Cruïlla, Jordi Herreruela, destaca la vinculació de la cultura i la música amb la ciència i la recerca. "L'impacte de la IA és molt cridaner al voltant de la creació artística", admet sobre projectes amb un "impacte enorme" i un alt valor en la recuperació de patrimoni. "El que es mostra avui es pot arribar a viure en el futur al Liceu o el Palau de la Música en un temps", vaticina.
La Sala Teatre també ha comptat amb la presència del rector de la UAB, Javier Lafuente, que coincideix en l'estimulant aventura de barrejar tecnologia i cultura. "Pensem que la IA és com un Déu, però sempre hi ha una persona al darrere dient en quina direcció, com i quan. És un instrument potent per millorar la humanitat, en contra del que molts diuen", diu. Lafuente ha estat un dels acompanyants que han pujat al cotxe amb Antonio López, cobrint una de les rutes dissenyades pel campus. La posada en marxa de l'aparell és la prova tangible que la IA ha arribat i no sembla tenir intenció d'aturar-se. La demostració que els projectes que es treballen a les facultats estan cridats a millorar les nostres rutines.