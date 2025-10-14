Cerdanyola guanyarà una segona residència d'estudiants al Parc de l'Alba

El Parc de l'Alba, a Cerdanyola, s'observa per impulsors i Ajuntament com una "oportunitat històrica" en el creixement del Vallès. "Serà un barri que volem que estigui cohesionat amb l'entorn, amb Cerdanyola i que la gent pugui viure amb totes les comoditats. El planejament preveu que sigui un lloc estratègic. Un àmbit de nova centralitat i pioner", sintetitzava el director del Consorci Urbanístic del Parc de l'Alba, Jordi Sánchez, fa uns mesos al Diari. Ara, el projecte farà un pas més sobre el terreny.
El parc tindrà una segona residència per a estudiants el curs 2027-2028. Aquest dimarts s'ha fet l'acte simbòlic de plantada del primer arbre del complex, que tindrà espai per a unes 400 persones, i que se suma a l'equipament que ja va entrar en funcionament al setembre, amb uns 500 llits.
L'edifici es construeix en terrenys de l'Incasòl, i es troba en un espai en plena expansió urbanística, a tocar del Sincrotró, el Castell de Sant Marçal i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El maig passat va tenir lloc l’acte d’inici de les obres d’urbanització de la Rambla del Castell, punt de partida del projecte. Al marge de la residència, es preveu la creació en aquest entorn d'uns 5.000 habitatges, la meitat de protecció oficial, a més de la instal·lació d'empreses vinculades amb la recerca i la ciència.