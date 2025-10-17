Junqueras apareix al campus de la UAB 24 hores després de la visita de Vito Quiles

Només 24 hores després de la visita de Vito Quiles al campus de la UAB, Oriol Junqueras ha sorprès diversos estudiants de la universitat vallesana apareixent en diferents punts del centre com la Facultat de Comunicació. Allà, ha fet una xerrada sobre la relació dels mitjans amb la política, en el marc d'una de les assignatures del grau de Periodisme. Posteriorment, el president d'Esquerra Republicana ha compartit impressions amb els alumnes que l'han pogut veure a la plaça Cívica. "L'hem trobat per sorpresa i alguns no han desaprofitat l'oportunitat de conversar amb ell", explicava un dels presents.
Junqueras, encara inhabilitat com a càrrec públic després de la sentència del procés, va exercir precisament a l'Autònoma com a professor universitari fa anys. Més enllà de la seva activitat en el terreny polític, és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic per la Universitat de Barcelona. Estudis que li van permetre formar part de l'equip de docents en el departament de la UAB.
"La millor resposta sempre és fer de la universitat un lloc d'aprenentatge"
El líder republicà no ha evitat pronunciar-se sobre els incidents de les últimes hores per la presència del comunicador ultra al campus cerdanyolenc. "Sempre és bo recordar que l'extrema dreta va fer tot el possible perquè aquesta universitat no existís. Que no pogués fer classes ni explicar res a ningú. No ho hauríem d'oblidar mai, els orígens de la universitat i les esperances de futur de la gent que hi estudia, que són absolutament incompatibles amb l'extrema dreta", ha explicat al Diari.
El mateix Junqueras es mostra convençut del paper clau de la universitat com a element vertebrador d'una societat plural i justa. "Estic segur que la millor resposta sempre és fer de la universitat un lloc d'aprenentatge. Aprofitar-la per aprendre. Per tornar a la societat allò que la societat ens dona. La millor resposta és la cultura, el coneixement, la formació, la participació, la mobilització i la implicació en tots els àmbits de la vida", ha reivindicat.
En els últims mesos, el polític independentista ha participat en diferents activitats organitzades pel partit a la comarca. A Castellar, va apadrinar l'acte d'entrega de la beca Oriol Papell. Una cita que va tenir lloc a la Sala d’Actes d’El Mirador abans de l'estiu i que va distingir Lola Coma i Laia Ortuño.