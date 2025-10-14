'El Sevilla' i els musicals del Cor Ítaca, caps de cartell de la Festa de Sant Martí

Cerdanyola es prepara per dos espectacles ben diferents. Dilluns, es van posar a la venda les entrades per als dos espectacles de pagament de la Festa de Sant Martí, organitzada per la Comissió de Festes de Sant Martí amb el suport de l’Ajuntament. Enguany, el públic podrà gaudir de l’humor de Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', que presentarà el seu monòleg La vida es Rocanrol, i de l’espectacle musical del Cor Ítaca, amb la col·laboració de l’Aula de Teatre de l’Ateneu i del grup Dansara, titulat Va de musicals.
La Festa de Sant Martí se celebrarà de l’1 a l’11 de novembre, i aquests dos actes es presenten com a grans cites dins la programació que es presentarpa properament.
El dijous 6 de novembre a les 20 h, l’envelat de la plaça de Sant Ramon acollirà La vida es Rocanrol, el tercer monòleg d’'El Sevilla', conegut per ser el carismàtic líder de Los Mojinos Escozíos, però també per la seva faceta com a escriptor, locutor i tertulià televisiu. Des del 2015, ha fet riure milers d’espectadors arreu de l’Estat amb els seus monòlegs, i aquesta vegada arribarà a Sant Martí per parlar, amb el seu estil directe i irònic, de les contradiccions del món rocker i de la vida quotidiana. Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden comprar anticipadament online.
D’altra banda, el dilluns 10 de novembre a les 21:30 h, el Cor Ítaca presentarà Va de musicals, una proposta artística que combina música, interpretació i dansa. L’espectacle repassarà algunes de les peces més emblemàtiques de grans produccions com Els miserables, Grease o Mar i cel, oferint un viatge emocionant per la història del teatre musical. A més, en aquesta ocasió, la participació de l’Aula de Teatre i del grup Dansara aportarà una dimensió interdisciplinària. Les entrades tenen un preu de 5 euros.