Quinze dies de festa per no passar per casa a Cerdanyola

Cerdanyola es prepara per viure una nova edició de la Festa de Sant Martí, que tindrà lloc de l’1 al 15 de novembre amb una cinquantena d’activitats populars, familiars i musicals per a tots els públics. El programa d’aquest any combina les propostes més tradicionals amb noves iniciatives. La festa començarà l’1 de novembre amb la Xaranga Sant Martí.
L’organització va a càrrec de la Comissió de Festes de Sant Martí, amb el suport de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La presentació del programa es va fer dilluns en roda de premsa amb la participació dels membres de la comissió Gerard Capella, Maria Sauló, Maria Castañé i Xavi Fusalba, així com de l’alcalde Carlos Cordón i el regidor de Grans Esdeveniments, David González.
El Sevilla, un dels plats forts
El concurs de paelles, una de les cites més esperades, tornarà a reunir centenars de persones, i la comissió ja estudia alternatives per ampliar l’espai davant la gran demanda. Entre les novetats, destaca l’actuació d'El Sevilla, que presentarà el seu espectacle La vida es rocanrol a l’Envelat de la plaça Sant Ramon el dimarts 5 de novembre.
Enguany el pregó anirà a càrrec de l’Agrupació Escolta Pau Casals (CAU), que celebra el seu 60è aniversari. Just després tindrà lloc, per primera vegada, un seguici de cultura popular amb entitats locals, que sortirà de l’Ajuntament i finalitzarà a la plaça Sant Ramon amb un espectacle pirotècnic.
Música per a tots els gustos
La música tornarà a ser protagonista durant tota la Festa de Sant Martí. A més de les actuacions de Dalton Band i Dj Jorge Peñafiel a La Martinada el divendres a la nit, el programa inclou una àmplia oferta musical amb el Vermut amb Mephis Train, el Tardeo Sant Martí amb 37 grados, el Tribut a Creedence Clearwater Revival, la Nit Jove amb el tribut a El Canto del Loco i Tapeo Sound System, entre d'altres. A més, el dilluns 10 de novembre, el Cor Ítaca presentarà l’espectacle Va de musicals, una proposta artística que combina música, interpretació i dansa. La cita serà al Teatre Ateneu, i les entrades ja es poden adquirir.
Nou mocador i samarreta de la Festa
Una de les novetats més vistoses d’aquesta edició és la creació d'un nou mocador i la samarreta oficials de la Festa de Sant Martí, amb el lema Aquest any no passo per casa, aquest any dormo a la plaça. Els productes es podran adquirir al bar muntat per la Comissió durant la Xaranga i el Concurs de Paelles, i posteriorment al bar de l’Envelat de la plaça de Sant Ramon. També estaran disponibles al Bar Cal Pintxo. Hi ha un miler de mocadors i 500 samarretes.
La festa incorpora noves mesures per millorar la convivència i prevenir actituds incíviques, especialment a la plaça Sant Ramon, on s’instal·larà un perímetre de seguretat amb control d’accés durant els principals actes nocturns.