Gir judicial: es reobre la investigació per l’ofegament mortal d’una noia a la piscina de la UAB

La plaça 1 civil i d'instrucció del tribunal de Cerdanyola del Vallès ha reobert, a instàncies de la família de la víctima i amb el suport de la fiscalia, la investigació per l’ofegament mortal d’una noia de 26 anys a la piscina de la UAB el 28 de gener passat. Després que el cas s’arxivés, la jutgessa considera que la instrucció practicada, lluny d’estar “esgotada”, presenta “llacunes fàctiques i causals que impedeixen descartar la rellevància penal dels fets” i ordena practicar noves diligències. En el recurs de la família, al qual ha tingut accés l’ACN, s’apunta que el fet que el socorrista abandonés la vigilància uns 15 minuts, tot i “sospitar” la poca perícia de la noia a l’aigua, “va poder ser determinant en el fatal desenllaç”.
L’accident es va produir el 28 de gener del 2026 a la piscina del Servei d’Activitat Física (SAF) de la UAB, a Cerdanyola del Vallès, però la jove va morir dos dies després a l’hospital. Segons l’informe hospitalari, la causa de la mort va ser un ofegament amb parada cardiorrespiratòria secundària. Per a la família, que el socorrista deixés la piscina sense vigilància durant un quart d’hora no és només una “irregularitat”, sinó “el nucli d’una possible imputació”. “La funció d’un socorrista es defineix per la vigilància activa, permanent i ininterrompuda de la zona de bany. Una piscina el vigilant de la qual s’absenta durant un temps prolongat equival, a efectes de seguretat, a una piscina sense vigilància”, s’inclou al text.
Qüestions omeses durant la instrucció
Al recurs de la família, es considera “imperatiu” esclarir qüestions omeses durant la instrucció com ara determinar si l’abandonament del lloc de vigilància va ser una decisió unilateral del socorrista o, si per contra, obeïa instruccions organitzatives del SAF que li imposaven tasques incompatibles amb la vigilància. També vol saber la identitat del responsable jeràrquic directe i els protocols de cobertura del lloc durant les absències del vigilant. Sobre les causes de la mort, la família vol esclarir si la jove va morir ofegada o si, com s’apunta a l’informe forense, hi podia haver un problema cardíac previ. Aquí, recorden que la noia no tenia patologies prèvies i demanen un informe forense complert per “aclarir” la qüestió. Sigui com sigui, a l’escrit es recorda que la dilació en treure la noia de l’aigua per l’absència del socorrista va poder ser un factor decisiu en la seva mort.
Per tot això, es considera “imprescindible” practicar noves diligències per l’esclariment dels fets. Així, es demana que el socorrista torni a declarar, que el SAF de la UAB aporti els protocols interns de seguretat i la identificació i declaració en qualitat d’investigats o testimonis dels seus responsables. També es requereixen, si existeixen, imatges de càmeres de seguretat i un informe forense complementari que determini si el fet que la noia estigués sota l’aigua durant una franja d’entre 10 i 15 minuts va ser un factor causal determinant de la seva mort. També es demana el testimoni de tres persones més que van presenciar els fets. La jutgessa de Cerdanyola ha citat els testimonis i l’investigat per finals d’abril i principis de maig.