Comença la construcció del pavelló de la nova Zona Esportiva Municipal Riu Sec

Les màquines ja treballen. Durant els primers dies de setembre s’han iniciat les obres de la fase 1B de la nova Zona Esportiva Municipal (ZEM) Riu Sec. Aquesta actuació contempla la construcció de l’edifici d’accessos i zones comunes, així com l’edifici del pavelló poliesportiu, que se suma a les instal·lacions de tennis i pàdel ja amb activitat i l’aparcament exterior ja executat i que en breu entrarà en funcionament.
El projecte compta amb un pressupost d’adjudicació de gairebé 9 milions d'euros, dels quals l’Ajuntament de Cerdanyola assumeix el 77,25% i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el 22,75% en el marc del Pla d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) 2020-23. A banda d’aportar-hi una part del finançament, l’AMB té el paper de promotora i directora d’execució de les obres.
El nou pavelló PAV-3 serà un espai polivalent amb tres pistes que podran utilitzar-se de manera simultània o bé unir-se en una de gran. Comptarà amb vuit vestidors de grup, magatzems i sala de màquines. Les grades del pavelló tindran capacitat per a 394 persones: 276 seients retràctils, 112 fixes i 6 espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
A la planta d’accés hi haurà la recepció, les grades, l’administració, una botiga i un bar-cafeteria amb accés independent. A la primera planta se situaran els despatxos per a les entitats, el despatx de direcció executiva i una aula de formació.
Un any i mig de treballs
El termini previst d’execució de les obres és de 18 mesos, durant els quals es garantirà la continuïtat del funcionament de les instal·lacions de tennis i pàdel, que paral·lelament també s'ampliaran amb l construcció de sis pistes més per a la pràctica del pàdel. Aquestes obres les durà a terme l'empresa concesionària.
En una segona fase, el complex s’ampliarà amb la construcció d’una piscina coberta i l’adequació de la zona verda exterior.
El Complex Esportiu Municipal Riu Sec respon a la necessitat de noves instal·lacions esportives a la ciutat i establirà una connexió directa amb el barri de la Farigola a través d’una passera per a vianants, millorant la relació amb l’espai públic i els equipaments existents.
L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, destaca “la importància que aquest equipament tindrà per a la ciutat, després d’anys de treball i d’un procés que la pandèmia va endarrerir, però que finalment es converteix en una realitat”.