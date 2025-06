Consulta el calendari de Festes Majors 2025 al Vallès

Ginestà, Nena Daconte o La Ludwig Band són alguns dels artistes que passaran per la comarca aquest estiu

L'arribada de l'estiu és sinònim de cultura popular, esport i música en directe. La comarca es prepara un any més per a gaudir de centenars de concerts i activitats als carrers amb motiu de les Festes Majors dels municipis. Cerdanyola va obrir pas amb el Roser de Maig. En els pròxims mesos, pel Vallès Occidental passaran artistes emergents en el panorama internacional, però també clàssics que repeteixen en escenaris que ja són com casa seva.

Montcada i Reixac ja ha donat el tret de sortida

Montcada va arrencar dijous una Festa Major que té a l'Espai Poblet l'epicentre de la celebració. El jugador del Barça de futbol sala Sergio González va fer el pregó des del balcó davant l'expectació dels presents. Va ser el tret de sortida a quatre dies plens de propostes. Un dels plats forts arriba justament aquest dissabte. Ginestà, una de les formacions del pop català més inspiradores del moment, visiten el municipi montcadenc. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas ha publicat aquest any un EP amb el nom “Només viure”, que portarà en directe algunes de les cançons més escoltades del moment. El concert de cloenda serà dilluns, a càrrec de Clarence Bekker Band.

Badia, del 13 al 15 de juny

Una altra de les cites matineres arriba a Badia, que aposta pel talent local amb tocs vinguts de fora. Serà un any molt especial, emmarcat en la celebració dels cinquanta anys de la localitat. La programació omplirà el municipi de música, cultura i esport el cap de setmana del 13 al 15 de juny. Precisament, entre les novetats hi haurà la pintada participativa del mural del 50è aniversari, que es farà durant els tres dies de celebració.

Respecte a les actuacions, des de l'Ajuntament destaquen bandes com Camélame (tribut a Camela), Hotel Cochambre i Son de Rosas (tribut a La Oreja de Van Gogh). També hi haurà temps per ballar, amb AdameDj i el Tour 40 Urban. A més, el poble rebrà el popular Wilbur, l'acròbata i humorista de les últimes edicions del programa estiuenc Grand Prix.

Sant Cugat tanca en gran el mes de juny

La Festa Major de Sant Cugat tancarà el mes de juny amb música ben variada. La Ludwig Band (26 de juny, plaça Octavià), Al·lèrgiques al Pol·len i Fades (27 de juny, Parc Jove de Can Vernet), Griso (28 de juny, plaça Barcelona) i Flashy Ice Cream (28 de juny, Parc Jove) són alguns dels protagonistes destacats. També actuarà De Mortimers el divendres 27 de juny.

Barberà agafa el relleu al juliol

Del 4 al 7 de juliol, Barberà del Vallès agafa el relleu. De moment, no s'han donat a conèixer els artistes convidats. Una de les cites imprescindibles, però, torna a ser la tradicional cursa. La Unió Atlètica Barberà, amb l'autorització i col·laboració de l'Ajuntament, organitza la XXIII edició de la prova, que serà el pròxim diumenge 6 de juliol de 2025 a partir de les nou del matí a l'IEM Can Llobet. Les inscripcions ja estan obertes.

Ripollet vol fer l'agost

A Ripollet, Nena Daconte, OBK, La Fúmiga i Ginestà són els plats forts musicals, a més de la XXXII edició del Ripollet Rock Festival. La música es concentrarà als escenaris de l’Espai Brollador, al parc dels Pinetons i l’Espai jove, al pati de l’escola Ginesta.

La Festa Major 2025 que se celebrarà el 29, 30 i 31 d’agost i l’1 de setembre, amb un programa que té prop d'un centenar d’activitats dirigides a tots els públics i en escenaris ben diferents. Enguany, també augmenta el nombre de concerts de grups locals. Igualment, del 27 d'agost a l'1 de setembre es viurà la Festa Major de Palau-solità i Plegamans i Sant Llorenç Savall, on no faltaran les tradicionals bandes de versions per fer ballar el públic.

Sant Quirze, Sentmenat, Santa Perpètua i Sabadell comparteixen dates

La primera setmana de setembre arriba carregada de propostes. De fet, coincideixen les festes de Santa Perpètua, Sentmenat, Sant Quirze i Sabadell, fins al 8 de setembre, que serà festiu en els tres últims casos. A Santa Perpètua, la novetat és que el festiu serà divendres en lloc del dilluns. De moment, els consistoris guarden els detalls de la celebració i encara no han transcendit noms oficialment.

La baixada de trastos torna a Castellar

La Festa Major de Castellar serà una de les més tardanes a casa nostra. Tindrà lloc del 12 al 15 de setembre i ja hi ha un nom confirmat. Es tracta de Los niños del balcón, que actuaran a l'escenari de Vilabarrakes després d'aconseguir el bitllet com a guanyadors de la Batalla de Bandes d'aquest 2025. Una altra de les novetats que ja s'han destapat és que, després de molts anys sense l'activitat, tornarà la mítica baixada de trastos.