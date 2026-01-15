Les estacions vallesanes lideren el creixement d'usuaris als Ferrocarrils

Agafar els 'ferros' està de moda. Així ho proven les dades del 2025, que va tancar amb el rècord d'afluència als combois del servei. La situació al conjunt d'estacions no és aliena a la xarxa que travessa el Vallès. De fet, l'S1 i l'S2 lideren el creixement i marquen el ritme frenètic diari. Al conjunt del país, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha acabat l’any superant per primera vegada a la història els 100 milions de viatges. Durant aquest període, s’han registrat 100,6 milions de viatges a les línies metropolitanes. Es tracta d’un 3,2% més que els viatges que s’havien fet l’any anterior. A la comarca, la línia Barcelona-Vallès s’hi han registrat 71,2 milions de viatges, més del 70% del total d'activitat. La xifra suposa un 3,4% més que el 2024, quan també es va assolir el pic històric fins llavors.
En alguns municipis de la línia, l’increment de la demanda respecte al 2024 ha estat superior a la mitjana catalana, com Sabadell (+8,6%), Terrassa (+8,1%) o Rubí (+5,9%). De fet, tampoc és excepcional que les parades de Sabadell esdevinguin un dels pols amb més usuaris cada dia. "Ha passat a ser un transport urbà, no només interurbà", analitzava fa uns mesos Carme Miralles, catedràtica de Geografia Urbana a la UAB, sobre els trajectes amb origen i destinació a dins mateix de la ciutat. Aquesta vegada, Sabadell Parc del Nord és l'estació que experimenta l'augment més notable, amb pràcticament un 25% més d'usuaris. Tot i això, continua sent la parada que acull menys passatgers, per sota dels 800.000 en el darrer any. On més validacions s'han registrat és a Sabadell Plaça Major, amb gairebé 2 milions de 'picades' en els torns (+5,4%). Per darrere hi ha Sabadell Nord, amb una mica més d'un milió i un increment del 5,6%. En aquest cas, es tracta d'una estació considerada referent, que serveix d'enllaç per a ciutadans de la rodalia vallesana, com els veïns de Castellar. Per sota del milió de visitants totals hi ha Can Feu-Gràcia i La Creu Alta, que en l'últim any dibuixen augments del 6,1% i el 9,5%, respectivament.
L'evolució encara és més 'salvatge' si atenem dades del 2019, any previ a la pandèmia que serveix com a referència per a la companyia. En total, a Sabadell els viatges han crescut un 52,5% en sis anys. En aquest període, és especialment palpable la pujada de trajectes fets des del Parc del Nord, l'estació més nova i primera del recorregut, que gairebé ha duplicat l'activitat (+85,3%). El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, ha destacat que “les dades de demanda de Ferrocarrils són històriques: per primera vegada, hem arribat als 100 milions de viatges a les Línies Metropolitanes i a la línia Lleida-La Pobla encadenem el quart any consecutiu de rècord de demanda amb prop de 487.000 usuaris”. En aquest sentit, Ruiz ha assegurat que “aquests resultats ens esperonen a continuar treballant per oferir un servei d’excel·lència que fidelitza usuaris i en capta de nous alhora que registra uns índexs altíssims pel que fa a la puntualitat i a la qualitat de totes les línies”.
Els índexs de puntualitat i qualitat superen el 99% a totes les línies
Així, un altre dels aspectes que permet conèixer l'informe d'FGC és l’Índex de Puntualitat, que ha incrementat aquest 2025 els resultats de l’any anterior i ha superat el 99% a totes les línies. En concret, ha estat d’un 99,78% a la línia Barcelona-Vallès, d’un 99,22% a la línia Llobregat-Anoia i d’un 99,07% a la línia Lleida-La Pobla de Segur. L’Índex de Puntualitat considera el retard d’una circulació a partir dels 3 minuts. Pel que fa a l’Índex de Control de Qualitat, que permet a FGC controlar diàriament i de manera objectiva el nivell de qualitat assolit respecte al teòric ofert tenint en compte l’impacte en el client, s’ha mantingut a un nivell molt elevat a totes les línies. En concret, ha estat del 99,43% a la línia Barcelona-Vallès, del 99,12% a la línia Llobregat-Anoia, i del 99,76% a la línia Lleida-La Pobla de Segur.