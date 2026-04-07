Vallès

Un servei propi de vigilància i seguretat als Ferrocarrils de la Generalitat

Cobrirà les tasques durant dos anys a les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de Segur

  L'estació de Sabadell Plaça Major durant la vaga d'FGC
Publicat el 07 d’abril de 2026 a les 13:52

El Govern català ha donat llum verda a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per licitar la contractació del servei de vigilància i seguretat de les seves instal·lacions, trens i infraestructures, amb un pressupost de 21,4 milions d'euros i per un període de dos anys. Concretament, el contracte aprovat aquest dimarts pel Consell Executiu cobrirà les tasques de vigilància en els àmbits de la línia Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de Segur, i també dotarà d'aquest servei les futures línies que gestionarà Ferrocarrils: la línia Lleida-Terrassa (RL3 i RL4), a través de la societat FGC Rail; i la línia R-Aeroport, mitjançant la societat FGC Mobilitat.

Segons la Generalitat, l'apartat de vigilància i seguretat és un "servei essencial" que contribueix a assolir els alts nivells de seguretat i qualitat en el servei que presta FGC, ja que minimitza riscos i comporta un benefici social directe per als usuaris, per als treballadors i, en general, per a la ciutadania. El model de seguretat implantat per FGC està avalat per la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, amb qui Ferrocarrils manté una relació "estreta i permanent".

