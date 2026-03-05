La Generalitat anuncia que asfaltarà la carretera N-150, entre Sabadell i Terrassa

La N-150, que connecta Sabadell i Terrassa, és una de les carreteres on la Generalitat invertirà milers d'euros en asfaltatge. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va anunciar que destinarà prop de 50 milions d’euros durant aquest any a la millora del ferm de més de 300 quilòmetres de carreteres que són propietat de la Generalitat. Les actuacions s’estendran a prop d’una vuitantena de vies arreu del territori i formen part del Programa de Ferms Sostenibles, que preveu mobilitzar fins a 250 milions d’euros d’inversió fins a l’any 2029. Les actuacions tenen dos eixos principals: la millora de la seguretat viària i la reducció de les emissions associades al manteniment de la xarxa.
La inversió en carreteres durant aquest 2026 actuarà d'acord amb cinc divisions: les comarques barcelonines –entre les quals hi ha la millora de l'asfaltatge de la N-150–, que amb una inversió de 13,1 milions d'euros repararan 131 quilòmetres de vies; les comarques gironines, amb 88 quilòmetres de via nous gràcies als 10,1 milions d'euros; les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran tindran 48 km nous de carreteres amb una inversió de 13,2 milions; en l'àmbit de Tarragona, la xifra baixa fins als 28 quilòmetres i els 6,9 milions d'euros invertits, i, finalment, a les Terres de l'Ebre s'invertiran cinc milions d'euros per remodelar 17 quilòmetres de carreteres. Segons va explicar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l’objectiu del pla és “doblar la inversió destinada al manteniment i millora dels ferms de les carreteres de la Generalitat” per revertir el dèficit acumulat en els darrers anys.
El Govern sosté que aquestes millores contribueixen també a reduir l’accidentalitat, en paral·lel a altres iniciatives que està desplegant la Generalitat, com el programa de carreteres 2+1, que introdueix carrils addicionals en determinats trams per facilitar els avançaments amb més seguretat. Un altre dels elements que el Govern vol potenciar és la sostenibilitat de les intervencions i preveuen reduir un 25% la petjada de carboni amb tractaments del ferm que incorporaran noves tècniques i materials reciclats. El pla de millora del ferm s’anirà desplegant progressivament en diferents carreteres catalanes durant aquest any.