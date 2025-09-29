Tallen el subministrament elèctric d'un edifici de Montcada per deficiències greus

Actuació en una comunitat de veïns. L'Ajuntament de Montcada i Reixac informa que, arran de la notificació emesa per la companyia subministradora Enel Grids, aquest dilluns la citada subministradora ha procedit a la suspensió del subministrament elèctric a les escales A i D del carrer Sant Ignasi, 31. Es tracta d'una mesura urgent per garantir la seguretat de les persones residents.
Aquesta actuació es fonamenta en la detecció de deficiències greus en la instal·lació elèctrica de l’edifici, que representen un risc imminent per a la seguretat tant dels residents com de les finques confrontants. El consistori referma que la decisió no es basa únicament en la presència de connexions irregulars, sinó en l’estat estructuralment deficient de la instal·lació, que impossibilita el seu funcionament segur.
Cal destacar que els immobles afectats són propietat de la SAREB, per la qual cosa s’ha establert una interlocució directa amb aquesta entitat per tal d’abordar les actuacions de reparació necessàries i garantir la seguretat i l’habitabilitat dels habitatges.
Des dels Serveis Socials, l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) i d’altres serveis municipals de l’Ajuntament s’està duen a terme una revisió de les unitats de convivència amb l’objectiu de detectar possibles situacions de vulnerabilitat.
"Instem a les parts implicades, especialment a la propietat, a iniciar amb caràcter urgent les actuacions tècniques pertinents per a la reparació de la instal·lació elèctrica i el restabliment del servei, sempre garantint les condicions de seguretat requerides", expressen en un comunicat. Per a qualsevol aclariment o necessitat de coordinació, l'Ajuntament recorda que resta a disposició de la ciutadania a través dels canals habituals.