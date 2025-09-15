Arrenca la transformació de l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan

El teixit associatiu de Cerdanyola ja albira la seva nova casa. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat les obres a l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan (Viver, 1) que permetrà renovar aquest equipament que acull diverses associacions del municipi.
El projecte, finançat per l’AMB a través del PACTE 2020-2023 i l’Ajuntament, compta amb una inversió d’1.249.371,48 euros. Aquesta intervenció, que està previst que s’acabi l'octubre del 2026, té dos objectius principals: millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat de l’edifici.
L’actuació consistirà a enderrocar les parts de l’antiga escola que actualment no tenen ús i, alhora, fer-hi una petita ampliació. Es rehabilitarà tot l’interior de l’edifici i s’hi instal·larà un nou ascensor per fer tot l’equipament accessible.
El president de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament, Andreu Iruela, ha valorat positivament l’inici d’aquestes obres que permetran que el barri de Can Sant Joan “disposi d’un equipament totalment renovat que dignificarà un espai que utilitzen diverses entitats del municipi”.
Als seus inicis, l'Hotel d'Entitats era on estaven ubicats "Los lavaderos". Més tard es va construir el col·legi públic CEIP El Viver, què va funcionar com a parvulari en l'última etapa. Des de l'any 2000 passa a tenir una nova funció: donar suport a les entitats del barri i del municipi. Ara, les instal·lacions fan un pas més per a servir com a motor d'activitat a la zona.