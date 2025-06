Afectacions a la mobilitat del centre de Montcada i Reixac pel tancament d'un pas a nivell

Més afectacions en la mobilitat de Montcada i Reixac. Des d'aquest dimarts 10 de juny el pas inferior de vianants del passeig de Rocamora, a l'alçada de la Casa de la Vila, queda tallat totalment per a vianants per les obres del soterrament de l'R2. La previsió és que el tall s'allargui fins a l'inici del 2026. En aquesta zona s’ha de construir un nou mur de contenció que suportarà la llosa per on passaran provisionalment els trens de la línia R2. Aquest mur s’unirà amb els que ja s’han realitzat al tram del carrer de Guadiana i Duc de Tetuán, que van començar a construir el passat estiu.

L’actuació es fa coincidir amb la posada en marxa de la rampa del pas inferior de l’estació, que connecten els carrers de Colon i Guadiana, i que serà un dels itineraris alternatius recomanats, juntament amb el pas de l’avinguda de la Ribera –per sota del pont de ferro- i amb el pas a nivell del carrer de Pasqual.

Pas soterrat a Montcada i Reixac

Cedida

Un cop passada la Festa Major, aquesta setmana també es tanca provisionalment per a vianants i vehicles el pas a nivell del carrer de Bogatell. L’accés es tornarà a obrir el 27 de juny. En aquest punt s’han de fer la instal·lació de col·lectors nous, la modificació de prismes de comunicació i la construcció dels murs. Durant aquesta actuació, el pas alternatiu per als vehicles a la zona centre és el pas a nivell del carrer Pasqual, i per als vianants també el pas soterrat de l'estació.