Montcada i Reixac

Recta final de les obres del segon edifici de pisos protegits a Mas Rampinyo

La previsió és que els treballs finalitzin a principis de desembre

Publicat el 21 d’octubre de 2025 a les 13:47

Treballs en la recta final. L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, i la regidora d’Habitatge, Anabel Moreno, han visitat aquest dimarts les obres de l’edifici de 32 Habitatges de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer que s’està construint al número 110 del carrer Alt de Sant Pere, a la zona de La Rasa (Mas Rampinyo).

Acompanyats per responsables de l’empresa constructora, els dos edils han pogut visitar l’interior d’una promoció  que també disposa de 36 places de pàrquing i 15 trasters. La previsió és que les obres finalitzin a principis de desembre.

 

Aquests 32 immobles en règim de lloguer –quatre d’ells, adaptats– es van adjudicar el passat mes de juliol en el transcurs d’un sorteig públic que també va servir per designar els propietaris de l’edifici amb 40 habitatges de protecció oficial que ja s’han construït al número 87 del mateix carrer.

La previsió és que l’entrega de claus d’aquesta primera promoció es pugui fer a mitjans de desembre després del vistiplau administratiu de la Generalitat de Catalunya.

 

