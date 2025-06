Investiguen la instal·lació d'una rampa sobre la carretera de la Vallensana per fer salts amb bicicleta

Les policies locals de Badalona i Montcada i Reixac investiguen la instal·lació d'una rampa per fer salts amb bicicleta per sobre de la carretera BV-5011, coneguda com la Vallesana, que uneix els dos municipis a través de la Serralada de Marina. Aquest diumenge van aparèixer diversos vídeos a les xarxes socials que mostraven el salt d'un ciclista protegit amb casc i que en caure impactava contra el terra, mentre diverses persones contemplaven l'escena i aturaven el trànsit de vehicles. També es veu com els concentrats havien retirat part de la tanca de protecció de la carretera per facilitar la baixada del saltador a la zona de caiguda.

L'estupidesa humana no té límits.

Bosc d’en Vilarò. Montcada i Reixac- Badalona. Parc de la Serralada de Marina.

Amb total impunitat, un ESPAI NATURAL PROTEGIT, convertit en parc d’atraccions de imprudents, irresponsables, irrespetuosos i incivics. pic.twitter.com/ywxypb6fil — Antonio Damian (@adact71) June 16, 2025

A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra i la Diputació de Barcelona, que gestiona el parc de la Serralada de Marina, han inspeccionat la zona i han verificat que la rampa ha estat retirada. "Quan vam rebre el vídeo, els nostres guardes van anar al lloc i la rampa ja no hi era, aquesta gent s'endú els elements quan fan les accions per no deixar rastres del que han fet", explica a l'ACN la directora del parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.

De la mateixa manera, assegura que s'han sorprès pel tipus d'accions dutes a terme, després de veure els vídeos que han circulat per la xarxa. "Segurament és la situació més salvatge que hem vist, perquè salten des d'un talús d'uns metres d'alçada travessant la carretera, i això pot afectar els cotxes que circulen per la carretera, tan bèstia com això no ens ho havíem trobat mai", afegeix.

Els Mossos, a més, asseguren que no han rebut cap denúncia al respecte i que han traslladat la situació al Servei Català de Trànsit. De la mateixa manera, mantenen tasques de vigilància per evitar que es torni a produir una acció d'aquestes característiques, donat que s'haurien detectat altres rampes a l'entorn forestal.