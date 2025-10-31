Violència masclista: detingut un home per agredir la seva exparella a Montcada i Reixac

Nou cas de violència masclista a casa nostra. Els fets, que han tingut lloc aquest divendres a primera hora del matí en un bloc de pisos de Montcada i Reixac, han deixat un home detingut per un presumpte intent de feminicidi. Tal com confirmen fonts policials, l’agressor i exparella de la víctima s’ha personat al domicili de la dona, que ha estat colpejada. Segons ha avançat Crónica Global, l'home hauria intentat estrangular-la. En el succés també han resultat ferits veïns de l'edifici que han frenat l'atacant fins que han arribat els agents. El mateix mitjà apunta que l'home portaria una destral i altres objectes, amb els quals ha agredit una altra de les residents del bloc que havia socorregut la dona.
La intervenció de la Policia Local i la col·laboració veïnal han impedit que el succés acabés en tragèdia. Els agents locals han detingut l’agressor, a qui al llarg del dia traslladaran a Mossos d’Esquadra, per tal que passi a disposició judicial. La policia catalana manté oberta una investigació.
Condemna institucional als fets
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha condemnat rotundament el succés i ha fet una crida a la ciutadania per participar a les sis de la tarda a la concentració convocada per l’entitat Vestits Vermells al parc del Turó Blau, per mostrar el rebuig a les violències masclistes.
“Condemnem de forma rotunda l’agressió, fet que ens recorda que la violència masclista no és un assumpte privat sinó una xacra social que ens afecta a tota la societat”, ha manifestat l’alcalde, Bartolo Egea, qui ha mostrat el compromís ferm de l’Ajuntament amb les polítiques de prevenció, educació i atenció a les víctimes.
El consistori posa a disposició de la víctima de violència masclista tots els seus recursos: psicològics, jurídics i socials.