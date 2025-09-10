Novetats al servei de Rodalies: més afectacions per obres a Montcada

La transformació de la xarxa de Rodalies impactarà de ple a Montcada i Reixac durant els pròxims mesos. El municipi, ja marcat històricament pel pas dels trens i els retards constants i que ja viu les obres del soterrament, viurà talls de servei i desviaments a causa de dues obres de gran abast: el desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga i el soterrament de les vies al seu pas per Montcada.
A partir del 7 d’octubre, els trens de la R3 quedaran tallats entre Montcada Bifurcació i la Garriga. Aquesta situació, que s’allargarà fins al maig del 2026, obligarà els viatgers a fer servir autobusos llançadora. Renfe ha anunciat 58 busos diaris, alguns directes fins a Vic i Centelles des de la Sagrera i d’altres que cobriran totes les parades del recorregut. Tot i que inicialment s’havien previst més de 100 vehicles, finalment l’oferta serà de poc més de 43.000 places diàries.
Un cop enllestides les obres al nus ferroviari de Montcada, es passarà a la segona fase: entre maig del 2026 i gener del 2027 el tall afectarà el tram entre la Garriga i Mollet Santa Rosa, mantenint el servei substitutori per carretera.
El soterrament de les vies al pas de Montcada i Reixac també comportarà interrupcions del servei el mateix 2026. El primer tall serà el cap de setmana del 21 i 22 de setembre i el segon, més llarg, es farà del 6 a l’11 de desembre, coincidint amb el pont. En tots dos casos, els trajectes de la R2 Nord (Sant Andreu – Mollet Sant Fost) i de la R7 (Cerdanyola-UAB) s’hauran de cobrir amb autobusos.
Afectacions arreu de la xarxa
A banda de les obres centrades a Montcada, aquest tardor i fins al 2027 Rodalies afrontarà altres intervencions que també comportaran interrupcions del servei. La més destacada és la del tram de la R3 entre Vic i Balenyà, que quedarà tallat el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. L’objectiu és moure les vies actuals uns metres per poder avançar amb el desdoblament. Durant aquells dos dies, els viatgers disposaran d’una desena d’autobusos amb capacitat per a 15.000 passatgers.
A més, a partir del 2 de novembre, la línia R7 (Fabra i Puig – UAB) deixarà de funcionar. Rodalies recomana als estudiants i treballadors que utilitzen aquest servei que es desviïn cap a la R4, amb parada a l’estació de Cerdanyola del Vallès. Aquesta mesura s’ha pres per evitar col·lapses coincidint amb altres obres en marxa.
Un altre punt crític serà la nova estació de Castelldefels, a la línia R2 Sud. Les obres finals de construcció obligaran a interrompre el servei entre Sitges i Gavà del 22 al 28 de setembre. En aquest període, hi haurà busos directes i minibusos que seguiran el recorregut de la costa. També es veuran afectats els Regionals que connecten Barcelona amb les Terres de l’Ebre i Lleida, que tindran reforços especials amb busos fins a la L3 del metro a Zona Franca.
Els Regionals i Mitja Distància tampoc s’escapen de les alteracions. Durant els talls de la R3 i de la R2 Nord, els serveis que passen pel Vallès hauran de reconfigurar els seus horaris i, en alguns casos, fer part del recorregut per carretera. Rodalies assegura que intentarà augmentar les freqüències als trams que continuïn oberts per compensar la reducció de trens.