Nova distribució de les parades d'autobusos interurbans del Vallès a l'entrada de Barcelona

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat en funcionament aquest dilluns una nova distribució de les parades d'autobusos interurbans a l'avinguda Meridiana de Barcelona. La reorganització inclou dues àrees d'intercanvi a la Sagrera i el Clot per facilitar els transbordaments amb el metro i Rodalies, ordenar les línies i agilitzar el servei. Els canvis coincideixen amb la recta final de les obres de transformació de la Meridiana i s'han acordat amb l'Ajuntament de Barcelona i els operadors de transport. La mesura té una incidència especial a la Sagrera, per on circulen unes 650 expedicions de sortida els dies feiners. Així, la destinació final i el punt de partida d'alguns usuaris vallesans es veu modificat lleugerament, amb algunes línies que ja no paren exactament al mateix lloc.
A la Sagrera-Meridiana, les línies interurbanes es distribueixen en quatre punts de parada en sentit sortida, agrupats segons els principals corredors de mobilitat cap al Vallès Occidental, Oriental, Maresme, Osona i altres municipis de l'àrea metropolitana. En sentit entrada a la capital catalana, s'han habilitat dues parades de baixada de viatgers, una per als serveis que acaben el recorregut a la Sagrera i una altra per als que continuen cap al centre. Les noves parades disposen de marquesines i panells d'informació dinàmica. Els dos principals punts d'embarcament tenen capacitat per a dos autobusos simultàniament, amb l'objectiu de reduir els temps d'espera. També s'ha habilitat un doble carril bus entre els carrers de Felip II i Garcilaso per millorar la circulació.
Pel que fa al Clot, la nova àrea d'intercanvi concentra les línies que connecten Barcelona amb municipis com Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Santa Maria d'Oló. Les línies nocturnes N62, N64 i N65 mantenen la parada a la cruïlla del carrer Consell de Cent amb la Meridiana. També es conserva la parada d'entrada a Barcelona situada entre els carrers de València i Mallorca, que amplia la seva funció com a punt de baixada de viatgers.
La reorganització també consolida la parada de baixada de Fabra i Puig, davant del pas de vianants de l'estació d'autobusos, per als serveis que entren a Barcelona per la Meridiana i continuen cap a la Sagrera o el centre. Les dues àrees d'intercanvi incorporen nous plànols informatius amb la ubicació de les parades, les línies i les connexions amb altres transports públics.