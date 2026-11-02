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Nova distribució de les parades d'autobusos interurbans del Vallès a l'entrada de Barcelona

Vallès

Territori reorganitza la xarxa a la Meridiana per facilitar els transbordaments

  • Usuaris esperant l'autobús a una de les parades de busos interurbans de l'avinguda Meridiana de Barcelona
Publicat el 02 de novembre de 2026 a les 13:58

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat en funcionament aquest dilluns una nova distribució de les parades d'autobusos interurbans a l'avinguda Meridiana de Barcelona. La reorganització inclou dues àrees d'intercanvi a la Sagrera i el Clot per facilitar els transbordaments amb el metro i Rodalies, ordenar les línies i agilitzar el servei. Els canvis coincideixen amb la recta final de les obres de transformació de la Meridiana i s'han acordat amb l'Ajuntament de Barcelona i els operadors de transport. La mesura té una incidència especial a la Sagrera, per on circulen unes 650 expedicions de sortida els dies feiners. Així, la destinació final i el punt de partida d'alguns usuaris vallesans es veu modificat lleugerament, amb algunes línies que ja no paren exactament al mateix lloc.

A la Sagrera-Meridiana, les línies interurbanes es distribueixen en quatre punts de parada en sentit sortida, agrupats segons els principals corredors de mobilitat cap al Vallès Occidental, Oriental, Maresme, Osona i altres municipis de l'àrea metropolitana. En sentit entrada a la capital catalana, s'han habilitat dues parades de baixada de viatgers, una per als serveis que acaben el recorregut a la Sagrera i una altra per als que continuen cap al centre. Les noves parades disposen de marquesines i panells d'informació dinàmica. Els dos principals punts d'embarcament tenen capacitat per a dos autobusos simultàniament, amb l'objectiu de reduir els temps d'espera. També s'ha habilitat un doble carril bus entre els carrers de Felip II i Garcilaso per millorar la circulació.

  • Les noves parades de busos interurbans a La Sagrera - Meridiana

Pel que fa al Clot, la nova àrea d'intercanvi concentra les línies que connecten Barcelona amb municipis com Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Santa Maria d'Oló. Les línies nocturnes N62, N64 i N65 mantenen la parada a la cruïlla del carrer Consell de Cent amb la Meridiana. També es conserva la parada d'entrada a Barcelona situada entre els carrers de València i Mallorca, que amplia la seva funció com a punt de baixada de viatgers.

  • Les noves parades de busos interurbans a El Clot

La reorganització també consolida la parada de baixada de Fabra i Puig, davant del pas de vianants de l'estació d'autobusos, per als serveis que entren a Barcelona per la Meridiana i continuen cap a la Sagrera o el centre. Les dues àrees d'intercanvi incorporen nous plànols informatius amb la ubicació de les parades, les línies i les connexions amb altres transports públics.

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