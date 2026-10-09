Es busca la millor croqueta de la comarca: què pots fer aquest cap de setmana al Vallès?

Gastronomia, patrimoni cultural i música marquen el ritme de dos dies que permeten gaudir del pont del Pilar a prop de casa
Cerdanyola
Festival Internacional Blues
Data: fins a l’11 d’octubre
Detalls: Arriba l’últim cap de setmana del Festival Internacional Blues Cerdanyola. D.K. Harrell i Ster Wax marquen una jornada de dissabte que serà especialment significativa per a la cantant, que inicia a Cerdanyola una nova etapa artística en solitari. El certamen es clou aquest diumenge amb Ana Popovic i Adama Janlo. Tots els concerts són gratuïts. El Parc Xarau és l’escenari central.
També a Cerdanyola, els Martinets celebren aquest dissabte la Diada Castellera del 28è aniversari. Ho fan a partir 18 hores amb l’actuació de les colles convidades de Montcada i Reixac i de l’Alt Maresme a la plaça de l’Abat Oliba.
Santa Perpètua
Moguda Gastronòmica
Data: del 9 d’octubre al 8 de novembre
Detalls: La quarta edició de La Moguda Gastronòmica ja està en marxa a Santa Perpètua. Hi participen una vintena d’establiments locals, amb una oferta que combina diferents formats i experiències gastronòmiques. El tret de sortida tindrà lloc aquest dissabte al parc Central, amb música i altres sorpreses. Una d’elles, el Concurs de La Millor Croqueta del Vallès.
Sant Cugat
Trobada Trabucaire
Data: 10 d’octubre
Detalls: Els Trabucaires de Sant Cugat, com cada any, celebren la seva trobada amb l’objectiu de preservar i ensenyar la tradició trabucaire. Per això, totes les activitats del matí són familiars, per a totes les edats, sense pólvora ni soroll. A la tarda, la cita apujarà els decibels, amb la gran tronada i galejada conjunta de fi de festa a la plaça de Barcelona, al vespre. La plaça de l’U d’Octubre i els Jardins de la Festa de la Tardor també acolliran propostes.
Palau-solità
Jornades Europees de Patrimoni
Data: fins a l’11 d’octubre
Detalls: Palau-solità i Plegamans se suma a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) amb un programa d’activitats que convida la ciutadania a conèixer i descobrir la història, la cultura i el patrimoni del municipi. Aquest dissabte, la Ruta de les masies comença a les 10 h a la Masia de Can Maiol. Diumenge, es concentraran diverses activitats, com visites guiades al Castell de Plegamans o als Jardins de la Torre Folch.
No és l’únic municipi que proposa diferents iniciatives en el marc de la celebració. Terrassa, Sabadell, Sant Cugat o Castellar també omplen l’agenda. Museus, monuments i espais singulars de la comarca obren les portes per convidar-nos a redescobrir la història i el patrimoni que tenim a casa nostra.
Polinyà
33a Trobada de puntaires
Data: 12 d’octubre
Detalls: La Pista poliesportiva del Turó acull dilluns la 33a Trobada de puntaires. Arriba amb l’acompanyament musical de Valparaiso i paradetes amb materials i una rifa gràcies als regals oferts pels comerços locals.