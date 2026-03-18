Cinc plans per tancar la setmana sense sortir del Vallès Occidental

La segona meitat de setmana arriba farcida de plans per gaudir dels municipis vallesans. Música, teatre i gastronomia marquen l'agenda a la comarca, amb cites que arrenquen ja aquest dijous.
Fira de Sant Josep a Castellar
Castellar celebra aquest dijous la festivitat local de Sant Josep amb una nova edició de la fira d’aliments artesanals, que comptarà amb una quarantena de parades a la plaça d’El Mirador. Entre els aliments que s’hi podran trobar hi haurà embotits, formatges, vins, caves, pastisseria, llaminadures, oli, pa o coques. Les activitats de la fira, que estarà oberta de 10 a 20 hores, inclouran el tradicional repartiment de coca a les 10.30 hores i el repartiment de crema catalana a les 17.30 hores. A més, la música tornarà a ser present. D’una banda, no hi faltarà l'audició de sardanes que cada any organitzen l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar, a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell a partir de les 18.30 hores a la plaça del Mercat. D’altra banda, enguany es podrà gaudir d’un concert del grup Bufanúvols, que celebren el seu quarantè aniversari. En aquest cas, la proposta tindrà lloc a les 11.30 hores, a la plaça Major.
XXX Exaltació de la Saeta a Cerdanyola
Cerdanyola es prepara per viure la celebració de l'acte XXX d'Exaltació de la Saeta i la Setmana Santa presentat per Maria Ramos. Comptarà amb l'actuació dels saeters Ricardo Peñuela, David Coronel i Luis Magan; la narradora Isabel Iniesta; Paco Medina a la caixa; i J. G. Calderón fent sonar la guitarra. L'inici serà a les set de la tarda, dissabte, a la Casa Andalucia (carrer Indústria, 22 B).
Cicle Poeticae a Montcada i Reixac
La quinzena edició del cicle Poeticae s'ha posat en marxa aquest mes de març amb propostes que omplen Montcada i Reixac de poesia amb diferents cites literàries i artístiques. Tallers, certàmens, presentació de llibres i recitals vesteixen de contingut un esdeveniment que pretén fomentar la creació i la difusió de les lletres. Dissabte té lloc la 7a Nit de poesia i música Memorial Ramón Bueno, a partir de les set, a l'Auditori Municipal (pl. Església, 12). Allà es viurà l’actuació de l’Associació Musical Giravolt. Un recital a càrrec de Carme Pagès, Anna Passarell, Margarita Muñoz, M. Antònia Trias, Anna Anaya i Isabel Garcia.
35ª Mostra de Teatre a Santa Perpètua
Dissabte, a partir de les set de la tarda, aterra al Teatre del Centre de Santa Perpètua "White Rabbit Red Rabbit", de Nassim Soleimanpour. Una proposta a càrrec del Grup de teatre Tàndem. La posada en escena no només és una obra de teatre. És una experiència, una vivència, un salt al buit que compartiran la intèrpret i els espectadors. Una nova manera de veure i viure el teatre. El seu dramaturg és iranià. Les seves paraules han escapat a la censura. I ara sonaran a casa nostra en un espectacle de poc més d'una hora.
45 Festival Jazz
La Nova Jazz Cava, l'Ateneu Candela o el Parc Vallparadís de Terrassa acullen diferents activitats i concerts en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa aquest cap de setmana. Passaran pels diferents escenaris noms com Francesca Tandoi, Stefano Senni o Marta Duran Quartet. No només la capital vallesana acull propostes musicals: Viladecavalls i Vacarisses també s'integren en la programació, amb actes que arriben amb formats diversos.