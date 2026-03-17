Sentmenat

Entren a robar coure de matinada al camp de futbol de Sentmenat

L'Ajuntament confia que podrà identificar els responsables a través de la matrícula del vehicle utilitzat captat en les càmeres de videovigilància

Publicat el 17 de març de 2026 a les 12:56

Nova entrada en un equipament municipal de Sentmenat. L’Ajuntament ha condemnat el robatori de coure que ha tingut lloc la matinada de dilluns a dimarts al camp de futbol. Segons les primeres informacions, els lladres han accedit a les instal·lacions per la porta que dona a la riera i han forçat les caixes on es trobaven els cables de coure que subministren electricitat als focus de l’equipament. A conseqüència d’aquests fets, el sistema d’il·luminació ha quedat afectat. Altres elements de la instal·lació, com els aspersors i el marcador, no han patit cap robatori ni desperfecte.

Gràcies a les càmeres de seguretat instal·lades a l’entorn del camp, es podrà identificar els responsables a través de la matrícula del vehicle utilitzat. L’Ajuntament avisa que prendrà les mesures legals pertinents davant d’aquests fets. Davant d’aquesta situació, durant aquest dimarts els entrenaments es duran a terme exclusivament en horari de llum natural. Els clubs esportius afectats ja han estat informats. El consistori està treballant per restablir el servei al més aviat possible i es reserva el dret d’emprendre les accions oportunes. Fa pocs dies, des de l'Ajuntament ja van lamentar l'entrada a les obres de les noves piscines, un fet que consideren perillós davant l'estat de la zona.

