La Comissió per la Diversitat de l’AFA Can Sorts guanya el primer premi de la categoria "Jo també hi vull anar"

La feina a l'ombra, però constant, sovint, té premi. En són exemple la Núria Garcia, la Cristina Quintana, la Sara Delgado i la Mª Ángeles Torres, les quatre membres que van impulsar fa tres anys la comissió per la diversitat a l'AFA de l'Escola Can Sorts de Sentmenat. El seu objectiu: lluitar per la inclusivitat a les aules. Una perseverança que ara ha distingit l'AFFAC. El col·lectiu ha estat guardonat amb el primer premi de la categoria “Jo també hi vull anar”, una iniciativa que promou una educació més inclusiva i accessible per a tots els infants.
"Estem molt contentes pel reconeixement i perquè molta gent se n'ha fet ressò i ens ha felicitat per la feina. Veiem que el que estem fent serveix per a alguna cosa", diu la Núria, exercint de portaveu. El veredicte va arribar dissabte passat a Girona, en una jornada per al record de les quatre mares. La decisió es va prendre després de les valoracions d'un jurat format per sis persones, al qual també s’hi ha sumat el vot popular. "Es van exposar tots els finalistes. Tot es va desenvolupar en un ambient molt festiu", destaca. En l'entrega de premis van repassar 92 projectes presentats i els 20 finalistes en quatre categories diferents. "Vam ser els últims a saber-ho. Era una nova categoria impulsada aquest any".
La distinció es tradueix en una dotació de 500 euros, que destinaran a mantenir les activitats i consolidar l'aula sensorial, el projecte que estan fent créixer i que l'any que ve hauria d'estar a ple rendiment. El curs passat, la comissió va organitzar conferències, tallers de musicoteràpia o xerrades que han format part de la programació per aprendre a gestionar emocions. La implicació ha arribat per part de diferents agents, com el Coro de Sentmenat, un fet que ha permès presentar les accions en diferents formats. Per Sant Jordi, per exemple, van muntar una parada on es van vendre roses multicolors com a símbol de la neurodiversitat i llibres sobre neurodivergència.
Des de l’Ajuntament de Sentmenat han reivindicat la importància de projectes com aquest, que contribueixen a construir una comunitat educativa més conscient, accessible i compromesa amb la inclusió de tots els infants. La notícia posa en valor la tasca que la comissió duu a terme per visibilitzar les necessitats dels infants neurodivergents i impulsar accions que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb la diversitat. La feina de formiga, de vegades, acaba sent reconeguda.