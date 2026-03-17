Badia del Vallès

Badia surt al pas dels missatges difosos a xarxes que vinculen la detenció d'un home a l'intent de segrest a Sabadell

L'individu ha estat arrestat aquest dimarts a prop de la Llar d'Infants La Llavor

  • Policia Local de Badia -
Publicat el 17 de març de 2026 a les 15:02
Actualitzat el 17 de març de 2026 a les 15:04

La Policia Local de Badia ha detingut aquest dimarts, al voltant de les 9 hores, a una persona que tenia una ordre de recerca judicial. L'arrest ha tingut lloc a prop de la Llar d'Infants La Llavor, tot i que fonts municipals especifiquen que el cas no té res a veure amb el centre infantil. En aquest sentit, remarquen que la persona detinguda tampoc és l'individu que ha aparegut en una fotografia que s'ha difós per missatgeria i xarxes socials en les últimes hores. De fet, aquesta mateixa imatge havia circulat vinculada a successos en altres poblacions, com Sabadell, arran de la detenció d'un home de 22 anys que va intentar segrestar un menor al barri de les Termes.

Des del consistori badienc sostenen que els missatges enviats busquen "crear una falsa sensació d'inseguretat", que no es corresponen amb la realitat. "Demanem a la població que no es distribueixin publicacions que no han estat confirmades i que poden tenir altres motivacions, molt diferents d'alertar sobre possibles situacions de perill", tanquen en un comunicat.

