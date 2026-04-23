El Sant Jordi que es devora a mossegades

La diada de Sant Jordi és, per excel·lència, la jornada dels llibres i les roses. En general, ens imaginem tots dos elements en la seva forma original, amb la tinta negra a les pàgines i els pètals configurant la flor vermella. La cita, però, serveix d'excusa per acostar altres disciplines que utilitzen aquests símbols característics del 23 d'abril per oferir una vivència diferent, més enllà de la literatura. Un exemple es viurà a Badia, aquest divendres, amb una proposta gastronòmica que desembarca al Casal Cívic i Comunitari. Tot plegat, un cop la ciutadania hagi superat la ressaca emocional de dijous, quan la plaça Major s'omple d'activitats. Entre les quals, destaquen la ballada popular de sardanes o els contes, més enllà de la fira literària que aterra en l'indret aquest dijous.
Així, divendres, el casal acull el taller de cuina gratuït Sant Jordi a mossegades. El repte és que els assistents aprenguin a elaborar roses de poma i pasta de full i gaudir d'una bona estona en comunitat. "És la primera vegada que fem una activitat de cuina. Som manipuladors d'aliments i teníem ganes de dur-ho a terme. Era una idea original i diferent. En l'equipament hi ha una sala de cuina i ens va motivar a fer-ho", explica Izan Jesús Rodríguez, membre d'Espai Fènix, que organitza la iniciativa. "Amb pasta de full imitarem les roses", sintetitza. Durant tota la tarda, s'aniran fent fornades i tothom es podrà emportar la seva creació a casa. A més, l'activitat serà oberta a persones amb intolerància al gluten. "Vam decidir fer-ho obert per a tothom per poder compartir una tarda on crear comunitat i celebrar la diada. Dijous a la tarda teníem classe i no ho podíem fer", riu el portaveu.
Espai Fènix és una associació juvenil de Badia formada per joves d'entre 17 i 22 anys que va néixer el 24 d'abril de 2023 amb la vocació de dinamitzar el teixit jove de la ciutat. L'objectiu és fomentar la participació, la diversió i el creixement personal entre els joves del municipi i qualsevol badienc que vulgui formar part de la família. Divendres ha de ser un exemple d'aquest esperit. El taller s'allargarà fins a les vuit del vespre. Els cuiners que hi participin podran sortir-ne amb unes postres divertides, curioses i originals per a tancar de la manera més dolça la celebració de Sant Jordi. 24 hores després i amb la panxa plena.