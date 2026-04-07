Reobre el tram de la línia R4 de Rodalies tallat per l'accident de Gelida

El restabliment de Rodalies. Aquest dimarts s'ha recuperat el servei de tren entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell, tallat des de l'accident ferroviari mortal de Gelida del 20 gener. D'aquesta manera, s'ha recuperat la relació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord. Amb aquesta recuperació, el servei es presta en tren entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord, i amb un tren llançadora i servei complementari per carretera entre aquesta estació i Manresa. D'altra banda, aquest dimarts s'ha restablert també el recorregut complet en tren entre Maçanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, sense necessitat de fer transbordament a Blanes.
Amb la recuperació del servei de l'R4 entre Sant Sadurní i Martorell Central, Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès, els Monjos, l'Arboç i el Vendrell recuperen la connexió en tren amb Barcelona sense necessitat de transbordament.
Pel que fa a l'R1, es recuperen també les freqüències en aquesta línia per arribar fins als vuit trens per sentit entre Barcelona i Mataró en hora punta. Renfe ha indicat que a causa de l'ampliació de l'horari de manteniment de la infraestructura per part d'Adif, es manté transport alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes a les darreres i primeres circulacions -entre les 22.00 i les 8.00 hores-.
Adaptació dels horaris a l'R2 sud
D'altra banda, s'adapten els horaris de l'R2 sud a les obres que Adif executa entre Garraf i Sitges per millorar la qualitat del servei. En concret, s'incrementen les freqüències entre Granollers Centre i Castelldefels per millorar la connexió ferroviària en les relacions amb Barcelona, a més d'augmentar l'oferta pels viatgers dels Regionals que utilitzen el Prat de Llobregat com a punt de transbordament.
Els sindicats CCOO, UGT, Semaf i SF van donar llum verda la setmana passada als anomenats gràfics de línia, és a dir, als horaris i serveis que els maquinistes de Rodalies han de complir a tota la xarxa. Amb l'aprovació d'aquest document, es va donar el primer pas per recuperar el servei total a l'R4, que estava paralitzat per la falta de consens en aquest àmbit.