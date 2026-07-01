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El cobrament dels rebuts domiciliats de la taxa comarcal de residus, aquest dimecres

Vallès

Afecta els veïns de Sabadell, Terrassa, Polinyà, Rubí i Viladecavalls

  • Una bústia en una comunitat de veïns -
Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 15:46

El Consell Comarcal del Vallès Occidental informa que aquest dimecres 1 de juliol es fa efectiu el cobrament dels rebuts domiciliats del rebut comarcal de tractament de residus corresponents als municipis de Sabadell, Terrassa, Polinyà, Rubí i Viladecavalls. L'ens supramunicipal recorda a la ciutadania que la domiciliació del rebut és una manera còmoda, ràpida i segura d’evitar descuits, desplaçaments i haver d’estar pendent dels terminis de pagament cada any. Només cal fer el tràmit una vegada i la domiciliació queda activa per als exercicis següents.

Tot i que el termini per domiciliar el rebut amb efectes per a l’exercici actual ja ha finalitzat en aquests municipis, la domiciliació es pot tramitar en qualsevol moment de l’any i quedarà activa per a l’exercici vinent i els anys posteriors. El tràmit es pot fer a través de la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o bé per telèfon, al 93 202 98 02.

En paral·lel, el període de pagament voluntari del rebut comarcal ja està obert des de dilluns. El termini estarà obert fins al 7 de setembre del 2026. 

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