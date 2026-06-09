ARA A PORTADA

Vallès

La circulació a la xarxa de Rodalies, afectada durant uns minuts per una incidència al centre de control d’Adif de Barcelona

El servei ha quedat interromput en totes les línies més de mitja hora

  • L'andana de l'estació de Rodalies de Sabadell Centre, plena -
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 12:49
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 13:24

Una incidència al Centre de Control de Trànsit d’Adif a Barcelona ha obligat a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies aquest dimarts al migdia, segons ha informat l’administrador d’infraestructures. El personal ha treballat amb celeritat per intentar recuperar els sistemes i poder reprendre la circulació, que s’ha aturat al voltant de les 12.25 d’aquest dimarts. A les 12:50 h, les línies recuperaven la normalitat i es restablia de forma progressiva el moviment de trens. Rodalies ha detallat que la incidència ha afectat l'R1, R2. R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.

Molts usuaris s'han trobat amb el problema a les estacions o fins i tot a l'interior dels trens, que s'han quedat aturats. A través de megafonia s'ha informat als viatgers, a qui es recomanava utilitzar serveis de transport alternatius en el moment de paràlisi. La situació ha coincidit justament amb la visita del Papa Lleó XIV, que ha aterrat a l'aeroport del Prat passades les 12.45 hores d'aquest dimarts, uns vint minuts més tard del que estava previst. 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades