ARA A PORTADA
-
Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif pacten les condicions per restablir progressivament el servei de Rodalies Redacció
-
-
Els fets de Sentmenat, símptoma de la "lepenització" de la societat: "Les tesis ultra ja han penetrat en la política" Marc Béjar Permanyer
-
L'Embarcador del parc de Catalunya, empès a iniciar una nova vida: "Marxo molt satisfet del servei d’aquests 28 anys" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
El manteniment de Rodalies, sota la lupa pels descarrilaments: "La infraestructura està envellida" Albert Acín Serra
Rodalies preveu començar a restablir el servei amb l'R2 a partir d'aquest dijous
Continuen les comprovacions a la xarxa amb trens on hi va un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe