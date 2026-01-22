ARA A PORTADA

Rodalies preveu començar a restablir el servei amb l'R2 a partir d'aquest dijous

Continuen les comprovacions a la xarxa amb trens on hi va un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe

Publicat el 22 de gener de 2026 a les 21:30
Actualitzat el 22 de gener de 2026 a les 21:37

Rodalies preveu començar a restablir el servei amb la posada en marxa de l'R2 aquest mateix dijous. Segons ha traslladat l'empresa a diverses organitzacions de treballadors -sense Semaf- en una reunió aquesta tarda. En la trobada, els han explicat que continuen les comprovacions en tota la xarxa amb trens on hi va un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe. De fet, els maquinistes estan arribant amb taxi als punts amb l'objectiu que es pugui reprendre el servei tant aviat com sigui possible. A les pantalles de l'estació de Sants en alguns instants s'han vist anunciats trens de l'R2 per aquest divendres a primera hora del matí.

Tots els sindicats ferroviaris excepte Semaf s'han reunit aquest dijous a la tarda amb representants de Renfe i Adif. També hi ha assistit el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el comissionat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias. Per part dels sindicats, hi havia representants d'UGT, CCOO, CGT, Alternativa Ferroviària i el Sindicat Ferroviari.

La trobada ha arribat després que aquestes organitzacions de treballadors es queixessin que la reunió amb maquinistes del matí, on s'ha acabat redactant l'acord que fixa les condicions per reprendre el servei, s'ha fet únicament amb Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes.

Segons han explicat fonts sindicals, en la trobada també han reclamat que les tasques d'exploració que s'estan fent excepcionalment a la xarxa després de l'accident mortal a Gelida passin a ser rutinàries. Idealment, volen que es facin cada dia abans que comencin a circular els trens

