Rodalies opera amb servei parcial per revisions de seguretat a la xarxa

Renfe ha aclarit aquest dissabte que el servei de Rodalies serà parcial perquè es faran revisions sobre els punts amb risc d’esllavissada. El Departament de Territori havia informat que Renfe i Adif havien comunicat al Govern la incapacitat d’operar el servei ordinari, però l’operadora ha assegurat més tard que hi haurà trens en algunes línies. Això sí, hi haurà també molt servei per carretera mentre es fan revisions després del nou despreniment de divendres a la tarda entre Maçanet i Blanes. Segons Renfe, hi haurà l’oferta habitual a l’R2, R2 Nord, R2 Sud i R8, així com a l’R16 i R17. A la resta, hi haurà afectacions.
En un comunicat, Renfe ha explicat que el servei està afectat a causa de les noves revisions geotècniques que es faran amb enginyers en els punts amb risc d’esllavissada. Aquesta mesura se suma a les mesures de seguretat consensuades aquest passat dijous amb els sindicats del col·lectiu de maquinistes. S’estableixen diversos serveis alternatius per carretera per garantir la mobilitat de la ciutadania.
Mentre durin aquests treballs, els viatgers disposaran de diversos serveis alternatius per carretera als trams afectats.
A la línia R1, hi haurà servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes, que és el punt del despreniment, i entre Badalona i Montgat. A la resta de la línia hi haurà dos trens per hora i sentit.
A l’R2 Sud hi ha servei alternatiu per carretera entre Castelldefels i Garraf. A l’R3, hi ha servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i la Garriga, i no hi ha servei entre Ribes i Puigcerdà per causes meteorològiques.
L’R4 té l’oferta habitual entre Terrassa i Martorell i entre Manresa i Martorell; servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa i entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia, i un tren per hora i sentit amb nous horaris entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia.
Pel que fa als regionals, a l’R11 hi ha servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou per obres a la infraestructura. A l’R13 hi ha servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vinaixa, així com a l’R14 entre Reus i Vinaixa i a l’R15 entre Reus i Riba-roja.
L’RL4 té servei alternatiu per carretera entre Manresa i Cervera. Renfe posarà llançadores per la via d’ample estàndard per als usuaris de Lleida.
S’ha activat un reforç d’auxiliars d’informació i atenció al viatger a totes les estacions afectades. Renfe recomana als usuaris que consultin els horaris i planifiquin els seus viatges amb antelació.
Renfe ha enviat un comunicat a les 7 del matí informant del servei. Prèviament, el Govern havia explicat que l’operadora i Adif havien comunicat la incapacitat d’operar el servei ordinari en una reunió que havia durat vuit hores al Departament de Territori. Les parts s’han emplaçat a una nova trobada aquest dissabte a les 9 del matí per trobar solucions que permetin reprendre el servei al més aviat possible.